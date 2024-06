Romería de ministros, ergo hay elecciones

En la recta final de las elecciones europeas, que se celebran hoy en 405 colegios electorales de la provincia de Córdoba (saludos cordiales a los 2.850 sufridores, presidentes y miembros de mesa, que echarán el domingo sirviendo a la patria), se ha producido la clásica romería de ministros que van a Sevilla o Málaga, y hacen parada de AVE en Córdoba. Así, desde el pasado sábado, hemos recibido con alegría a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; a la de Hacienda, María Jesús Montero; al de Función Pública, José Luis Escrivá; al de Agricultura, Luis Planas; y al de Presidencia, Félix Bolaños, que reivindicó «el ADN socialista» de la Base Logística del Ejército de Tierra. El Partido Popular, a falta de ministros, invitó a su cabeza de lista al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que se proclamó defensora «del campo y de la mar» (del aire, de momento, no); y el miércoles el partido al pleno se largó a Sevilla a arropar (mala expresión para los 40º) a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Casi igual de refrescante que los aperitivos electorales resultó la apertura de las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella, que se produjo el miércoles con el estreno absoluto de la nueva ordenanza municipal. La norma regula los usos de estas instalaciones, establece algunas sanciones para los bañistas que hagan bomba en las piscinas de chapoteo y permite, mil años después de que se haga en las playas de medio mundo, el toples. A la vanguardia, lo que se dice a la vanguardia, no estamos.

El ministro José Luis Escrivá conversa con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. / Víctor Castro

También se estrenarán en breve las nuevas líneas que la empresa de autobuses de Aucorsa pone a disposición de los cordobeses y que conectarán la ciudad con el aeropuerto (en un servicio previsto para los días que haya vuelos) y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), cuando haya eventos como Intercaza, que se celebrará del 21 al 23 de junio. «Con tu escopeta, pero en autobús», podría ser el eslogan.

En Capitulares, los responsables de la hacienda local están dándole que te pego a la calculadora porque la asesoría jurídica los ha puesto a recalcular las nóminas de agosto de la mayoría de los empleados municipales, para que se ajusten ya a las directrices dictadas por el Tribunal Supremo. La sentencia que ha dado la razón a un policía local y que obliga al Ayuntamiento a incluir en la nómina estival todos los pluses (hasta ahora no los cobraban) afectará también al resto de trabajadores que hagan turnos o nocturnidades, por lo que, además del excel, habrá que ir preparando las arcas para la derrama. No pasa ná, aquí estamos para apoquinar.

Enrique Santiago, Inmaculada Nieto, Manuel Pineda, Yolanda Díaz y Florent Marcellesi, en el Palacio de Congresos de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La polémica de la semana ha venido de la mano de los fondos Edusi, esas ayudas que la Unión Europea sacó en 2015 para impulsar proyectos que versaran sobre un concepto tan elástico como la «sostenibilidad urbana» y con las que en Córdoba hemos hecho, entre otras obras, el Parque de Levante, el centro de emergencia habitacional (aunque aún no lo hemos logrado abrir) y la remodelación del Realejo (que ya peina baches). Como el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, sabe que quien da primero, da dos veces, distribuyó en cuanto estuvo en sus manos el informe municipal sobre la ejecución de los 15 millones de Edusi que había redactado el PP y lanzó un primer porcentaje de ejecución de los fondos. El socialista dijo que se ha hecho solo un 62% de lo previsto y perdemos 5,7 millones de ayudas. A continuación, el gobierno municipal envió una nota de prensa en la que elevaba ese porcentaje hasta el 80%, porque en vez de comparar lo hecho respecto a las ayudas concedidas, lo medía respecto a los recursos publicados en la plataforma de contratación. La diferencia está, según reiteró Julián Urbano, responsable de los fondos, entre las licitaciones y las adjudicaciones. Más allá del galimatías numérico en el que cualquier vecino de Córdoba puede naufragar, el gobierno municipal no ha tenido más ocurrencia para justificar la gestión que acudir a la vieja fórmula de «la herencia recibida» diciendo que los proyectos que les dejó el PSOE eran un auténtico «caos» y que muchos de ellos ni siquiera se podían ejecutar (por ejemplo, la Vía Verde a Cerro Muriano porque no es de titularidad municipal). Más de uno pudiera pensar que la excusa queda algo lejana si se recuerda que Isabel Ambrosio dejó Capitulares por el Parlamento andaluz allá por 2019 y los populares llevan en la Alcaldía de Córdoba cinco años. La lucha, ya saben, está en el relato, y a este de los Edusi parece que el PP ha llegado con más retardo.

Suscríbete para seguir leyendo