«Córdoba se va a convertir en el nudo logístico del sur de España»

Tras más de 40 años en política, Rafael Merino se jubila. Fue el primer alcalde del PP en Córdoba y hasta esta misma semana ocupaba la dirección de la Agencia de Puertos de Andalucía, con una amplia influencia también en el ámbito de la logística. Además, ha bregado en el Congreso de los Diputados. Merino asegura que en todos estos años Córdoba nunca ha estado mejor que ahora, con unas oportunidades de desarrollo logístico que la situarán a la cabeza de España

-¿En qué momento se encuentra el Parque Logístico de Córdoba y cuándo se licitará la conexión con la estación de mercancías?

-Estamos pendientes de que se licite la conexión con la estación de mercancías y del desarrollo de la tercera fase. Ahora mismo está haciéndose el proyecto de la tercera fase, la ordenación de las parcelas que van a salir y la conexión con Adif. Ya tenemos algunas empresas interesadas en parcelas de esa zona y creo que, para final de este año o primeros del que viene, estará licitándose esa obra, que no será muy grande.

-Hace tiempo se habló del interés de Amazon por su instalación en Córdoba, ¿han tenido noticias de esto últimamente?

-Nosotros no tuvimos contacto con ellos nunca, aunque hubo muchos comentarios. Lo que sí es cierto es que ellos publicaron información diciendo que dejaban paralizadas todas las inversiones hasta el año 25. Ya no sabemos si luego mostrarán interés o no. Sabemos que están interesados, sobre todo, en la última milla.

-La Junta ha vuelto a pedir al Estado que se retomen las conversaciones para desencallar la variante Oeste.

-Llevamos cinco años y no conseguimos que el Gobierno de Pedro Sánchez se quiera sentar en la comisión y retomar el convenio que hace muchos años se hizo. No hemos tenido forma. Y la verdad es que ahora con Óscar Puente lo vemos un poquito complicado. Por falta de voluntad de la Junta de Andalucía no será. Es fundamental hacer ese obra porque si no van a empezar a llegar camiones y tráileres y se va a volver más complicado todavía. Pero a este hombre [el ministro Óscar Puente] parece que Andalucía no le interesa mucho.

"Córdoba, dentro de 15 años, no va a tener nada que ver con la ciudad que hoy es"

-No sé si tiene la sensación de que en los últimos años Córdoba ha despegado de sobremanera desde el punto de vista logístico.

-Totalmente. Y ahora mismo estamos en un punto de crecimiento que todavía tiene mucho espacio para seguir para arriba. Córdoba se va a convertir en el nudo logístico del sur de España. Hay que felicitar diariamente al alcalde porque tuvo una visión y una rapidez que van a suponer una transformación de esta ciudad. Yo lo digo en todos los foros: «Córdoba, dentro de 15 años, no va a tener nada que ver con la ciudad que hoy es». Va a haber un cambio de modelo productivo y un cambio de ciudad. Si ahora mismo hay gente que se va de Córdoba, dentro de unos años va a venir mucha gente hacia aquí y de muchos niveles profesionales.

-¿Y podremos ver en ese tiempo la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza en marcha?

-Para Córdoba es esencial y Córdoba es esencial en ese trayecto porque va a ser el eje central de esa autopista.

-¿Cómo le explicaría a alguien que no entiende mucho de logística cómo se va a beneficiar Córdoba de esa autopista ferroviaria?

-Córdoba ya es un núcleo importante de carga y descarga de mercancías y eso hace que muchas empresas logísticas pongan el foco aquí y eso aumentará. Siempre ha habido la eterna discusión de si Córdoba o Antequera, y no hay que discutir ni que pelearse, hay que complementarse. Eso es lo que yo, en los años que he estado al frente de la Agencia, he intentado. Es decir, montar la red logística en Andalucía porque es fundamental y Córdoba es central, como lo será de la autopista. Para hacerse una idea: la mercancía que se mueve en tren, en toda España, supone el 4%, y el resto va por camiones. Si estamos hablando todo el día de medio ambiente y sostenibilidad, esto es una auténtica barbaridad. Lo que conseguimos con la autopista ferroviaria es quitar camiones de la carretera y reducimos la contaminación. Además, en España, como en casi todos los países, hay un problema importantísimo, que es la falta de conductores de camión. En España faltan 40.000 conductores. Esta autopista consiste en que tú montas en trenes de 750 metros los camiones y el camionero se queda en la estación de mercancías y otro camionero, en Zaragoza, por ejemplo, recoge el tráiler. Con ello lo que consigues es, primero, mejorar la calidad de vida de los conductores, y segundo, reducir el CO2. Además, los productos llegan mucho más rápido por vía ferroviaria, todo el mundo gana. Y ahí entra Córdoba, porque donde se estén creando los núcleos de carga y descarga de mercancías, estarán las empresas logísticas, que generan mucha actividad económica, directa e indirecta.

"Debería ser de obligado cumplimiento pasar por la política municipal"

-Dentro de todo ese paquete de proyectos logísticos también está el corredor central. ¿En qué momento se encuentra?

-Pues en la misma posición que para la autopista. Yo me acuerdo cuando era alcalde y ensalzaba la posición de Córdoba. Solo hay que ver el AVE, Córdoba tiene para Sevilla y para Málaga, con lo cual, te está demostrando que está en el centro de todo. Por lo tanto, estamos en el sitio exacto y en el momento oportuno. Y luego está la Base Logística del Ejército de Tierra, que va a traer un núcleo de empresas importantísimo.

-¿Se logrará, entonces, la aspiración de convertir a Córdoba en puerto seco?

-Es que lo que se conoce como puerto seco se va a quedar chico comparado con lo que va a producirse en Córdoba. Esto es que es un proyecto global de ciudad muy superior a todo, no nos hacemos una idea de todo lo que viene.

-A eso habría que añadir también que estamos empezando a recuperar la actividad comercial en el aeropuerto.

-Bueno, para mercancías yo creo que ese aeropuerto no tiene capacidad de pista, pero para tráfico de pasajeros es importante. Aquí se va a generar una actividad económica que yo creo que va a provocar que muchos profesionales de distintos lugares de España se tengan que venir a Córdoba. Por lo tanto, cuantos más medios y más facilidades le pongamos, mucho mejor va a ser. Desde luego la logística también será un elemento que va a dinamizar el aeropuerto, aparte de para viajes turísticos.

-Fue el primer alcalde del PP, entre 1995 y 1999. Luego llegó José Antonio Nieto y ahora José María Bellido está en su segundo mandato. El momento del PP imagino que no es el mismo ahora que allá en los noventa.

-Hombre, yo cuando veo que José María va a ver al presidente Juanma Moreno y le cuenta los proyectos, me pego chocazos con las paredes, hablando en plata. No es lo mismo la sintonía y tener la visión de proyectos, eso influye mucho y ayuda mucho en la gestión. El alcalde está haciendo una gran gestión. Recuerdo cuando fui con la entonces consejera Marifrán Carazo, cuando Bellido presentó en el Ministerio de Defensa el proyecto para la Base Logística. Eso crea una sinergia muy importante. Aquí se están abordando inversiones fuertes. La Junta, directamente, está participando muy activamente en el tema de la base militar, poniendo mucho dinero. No es un proyecto suyo y desde el minuto uno apostó y le dio el apoyo a Bellido. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de cuando se produce esa conexión entre administraciones. Cuando yo me hice cargo de la agencia, el parque de Córdoba tenía un problema y es que no se podían vender las parcelas, solamente se podían alquilar. Me di cuenta de que llevábamos diez años ahí y teníamos un 15% ocupado. No íbamos a ningún lado. Ya le había planteado al anterior gobierno municipal del PSOE e IU que se trabajara para cambiar el plan funcional del área logística para poder vender. Y no fui capaz. Pues luego entró Bellido y en una reunión con Salvador Fuentes, que era el presidente de Urbanismo, despejamos el tema en un momento. Es decir, que cuando tienes la misma visión de proyectos, se facilita mucho todo.

"Hay vallas de mi campaña donde se decía que Córdoba tenía que ser logística"

-Se acaba de jubilar después de estar muchos años en política, ¿es la política local la que más curte por estar más cerca al ciudadano o prefiere otra?

-Debería ser de obligado cumplimiento pasar por la política municipal, yo lo pondría obligatorio. No se puede estar en otro lado si no has pasado por la política local. Ya sea en el gobierno o en la oposición. Pero la vida municipal te hace ver todo lo que es la política en sí misma.

-¿Cómo recuerda esa etapa de alcalde?

-Fue muy complicada, pero muy bonita. Fue un reto apasionante, pero muy complicado.

-¿Se hablaba ya en esa época de la importancia de la logística?

-Yo sí, yo hablaba de logística. Hay vallas publicitarias de mi campaña donde se decía que Córdoba tenía que ser logística y planteaba un aeropuerto de mercancías, era parte de mi campaña. Lo que no sabía es que yo iba a terminar luego trabajando en logística en Córdoba y en Andalucía, pero fíjate a dónde lleva la política y en las vueltas que da la vida.

