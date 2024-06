La Shopping Night de Córdoba vuelve a situarse como un evento "consolidado" y "de ciudad"

"Éxito rotundo" en un evento que ya es de la ciudad de Córdoba, que cada año crece y que ya está más que consolidado. Es el balance que hace el comercio de la 11ª edición de la Shopping Night que, como cada año, llenó el Centro de la ciudad de ambiente, música, descuentos y atractivos en torno a un objetivo: visibilizar y reconocer los negocios locales de la zona.

Fue una jornada que, según el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, "recordaba a los primeros años" pues, el volumen de público fue similar al año pasado, unas 150.000 personas, aunque "mucho más cómodo" puesto que los asistentes fueron llegando desde más temprano, en torno a las 18.00 horas, y la afluencia se repartió hasta bien entrada la madrugada, cuando acabó la música de Las Tendillas, teniendo "muchas más horas de público".

Tuvo mucho que ver el tiempo, que acompañó a salir a la calle, "la única baza que no controlamos", dice el presidente de la asociación de comerciantes del Centro, que añade que las nuevas medidas que se han implementado este año "han estado muy acertadas". Se refiere a los 3000 rascas y tickets con regalos que han repartido durante toda la semana, haciendo que el público no espere al viernes para las compras y se haya percibido una actividad más normalizada los días previos al evento. No obstante, el viernes ganó por goleada en público y ventas.

Ambiente en la Shopping Night de Córdoba. / A.J.González

El "remate de la noche" fue la entrega del premio del viaje de cuatro días a Londres que recayó sobre Raquel, que se encontraba muy cerca del escenario en el momento de la entrega, según cuenta Blasco.

Más fiesta en los negocios

Este año, desde la patronal también han apreciado "más fiesta dentro de los negocios, muchos percheros en la calle y muchas ofertas", sin entrar en valoración de las ventas. Lo relevante para Centro Córdoba es el gran escaparate para los negocios que es esta fiesta. "Lo importan es decir: 'aquí estamos este es el valor añadido que tiene Córdoba y este centro comercial", apunta su presidente.

A. J. González

Por su parte, desde Comercio Córdoba, que han reconocido el trabajo del colectivo de comerciantes del centro para la organización del evento, así como el apoyo de las administraciones al sector, han catalogado la Shopping Night como un "rotundo éxito de público y de organización". "Claramente se ha convertido en un evento de ciudad que los cordobeses tienen señalado en el calendario y que lo han hecho suyo" y que "año tras año se ha ido consolidando", apunta su presidente, Rafael Bados.

Atractivo para visitantes

"Yo creo que después de 11 años y viendo como estaban las calles, la Shopping sigue siendo la reina", dice Bados, que detalla que lo más demandado sigue siendo el textil, calzado y equipamiento personal en ventas.

Tiendas llenas en la Shopping Night de Córdoba. / A.J.González

Ambos representantes han coincidido en que la cita está creciendo también en visitantes de fuera de la ciudad, no solo de la provincia, también de otros lugares cercanos y turistas. Bados ha reconocido que la puesta en marcha del evento es "muy compleja" y ha destacado que, un año más, se salde sin incidentes.

El evento, según apunta el presidente de Centro Córdoba es "un reconocimiento al comercio de cercanía, a nuestro centro y a sus clientes", aunque, según Bados, también intervienen el resto de establecimientos, "los grandes atraen a los pequeños" y "todo ese conjunto" hace el Centro.