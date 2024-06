Más de 100 empresarias de Córdoba se dan cita en la quinta Expo Marca Mujer: "Aquí hay empresas muy potentes y mujeres muy grandes"

Más de un centenar de empresas cordobesas lideradas por mujeres se han dado cita en el Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba para dar visibilidad a sus negocios, establecer sinergias, promocionar sus actividades y ofrecer durante este fin de semana actividades de ocio y formación para toda la familia. Esta es la quinta edición de Expo Marca Mujer, la mayor feria expositiva comercial multisectorial de Córdoba donde participan negocios emprendidos por mujeres pertenecientes al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC).

En el día de hoy, y durante mañana domingo, las empresarias han montado stands representativos de sus negocios por donde el público cordobés puede ir pasando. Entre los objetivos, visibilizar el tejido empresarial femenino como motor de desarrollo del territorio, apoyar a las pequeñas empresarias o desarrollar nuevas formas de networking. "Somos un motor de desarrollo muy variado y desde el foro de empresarias llevamos años trabajando para que se visibilice, y para que tengamos un día nuestro donde la ciudad y provincia vea el potencial tan importante que son las empresas de mujeres", ha explicado la presidenta del foro, Inmaculada Pérez.

Expo Marca Mujer de Córdoba, en el Palacio de la Merced. / A.J.González

Automoción, medicina, moda, asesoría, marketing... las empresas que se pueden observar son de lo más diversas, al igual que sus empresarias, de todo tipo de edad. La feria, que acoge un presupuesto de 30.000 euros, también ha organizado una programación con más de 60 actividades que irán desde talleres en familia hasta una degustación de productos, o desfiles y charlas.

Un impulso marcado por la maternidad

Piedad Rodríguez llevaba años trabajando como consultora en grandes empresas hasta que en el 2017 llegó la maternidad, esto fue lo que le dio el impulso para apostar por su propia marca personal, "tuve que salir de los horarios y viajes de una consultora multinacional a intentarlo por mi cuenta, tenía claro mis habilidades y necesitaba flexibilidad, así empecé y ahora no lo cambio por nada", reconoce la emprendedora. Su labor consiste en ayudar a las empresas para que pasen "del papel a las herramientas digitales". Piedad es veterana a la hora de montar el stand en esta feria, ya que ha estado presente en todas las ediciones celebradas hasta la fecha, "aquí hay grandes empresas que no se pueden resumir en un stand de dos metros, son empresas muy potentes y mujeres muy grandes", indica.

Stand en el Patio Barroco de la Diputación. / A. J. González

Los stands, donde también hay varios puestos de comida y bebida, se dividen por zonas en función del ámbito empresarial, en el Patio Blanco aguardan distintas empresarias del sector salud, entre ellas está la logopeda María José Martín, al frente de la clínica que lleva su nombre, "estamos especializados en nuevas herramientas, destacamos por tener el uso del láser terapéutico y estimulación transcraneal, una forma diferente de hacer logopedia". Tras más de 15 años ejerciendo su profesión, hace cuatro decidió emprender, dejó Linares, su ciudad natal y se vino a Córdoba, "una ciudad que me encanta", y donde asegura "hay muy buena cultura sanitaria, las colaboraciones y lazos que estoy entablando con los profesionales sanitarios son muy bonitas y creo que ya no me voy de aquí", asegura sonriente. Este es la segunda vez que participa en el foro, un encuentro "muy necesario para apoyar al emprendimiento femenino" y también una idea fundamental "para hacer colaboraciones entre nosotras".