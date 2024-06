El PP pide en Córdoba no dividir el voto porque eso "hará vencedor a Sánchez"

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular, Esther Muñoz, ha declarado hoy en Córdoba que "el 9J tendrán lugar unas elecciones para decidir entre democracia y populismo. Tenemos a un populista en Moncloa y nos jugamos que en España se deje de hacer este tipo de política". En un acto celebrado en el Mercado Victoria, Muñoz ha pedido que "no nos quedemos en casa y votemos al PP, ya que la división del voto hará vencedor a Sánchez".

La vicesecretaria de Educación ha hecho asimismo referencia a la Pevau, poniendo en valor el trabajo que ha hecho el PP en los últimos cinco meses, "gracias al que, en 2025, el 70% de los jóvenes españoles hará una prueba única, con criterios de evaluación homologables, que les dé tranquilidad de poder decidir carrera en cualquier punto en igualdad de condiciones, residan donde residan".

Falta de médicos

Por otro lado, la también vicesecretaria de Sanidad ha alertado del problema que se avecina este verano por la falta de médicos. "Es competencia del Ministerio de Sanidad proveer de médicos a los hospitales de toda España y la ministra, lejos de solucionar esta cuestión, se convierte en parte del problema", ha apuntado, añadiendo que "se deje de anuncios y activismo y se dedique a hacer de ministra para que la atención primaria esté cubierta en los próximos meses".

Esther Muñoz, junto a representantes del PP de Córdoba. / CÓRDOBA

El PP pide el voto joven

Muñoz ha estado acompañada del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, quien ha pedido a los jóvenes de Córdoba que "voten por el partido que está pensando en su futuro y en que se puedan cumplir sus ilusiones".

Molina les ha indicado que "si no están contentos con lo que está pasando en el Gobierno de España, tiene que haber una respuesta en las urnas el próximo domingo, de manera democrática y sensata", y les ha pedido que "participen, que no experimenten con el voto y que no frivolicen, porque necesitamos aglutinar el voto en el PP para que no gane Sánchez".