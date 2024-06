El PP defiende su gestión "razonable" de los fondos Edusi en Córdoba pese a "la herencia del PSOE"

El delegado de Presidencia y responsable de los fondos Edusi, Julián Urbano, ha reiterado sus críticas a "la herencia" recibida del PSOE de los fondos Edusi en Córdoba y ha defendido "la gestión razonable" que ha hecho el gobierno del PP pese a ello. El edil popular ha asegurado haber recibido "un caos" y "una maraña" de proyectos por parte del equipo de gobierno de Isabel Ambrosio, que fue el que por el año 2015 solicitó a la Unión Europea estas ayudas para 49 proyectos de sostenibilidad urbana que han terminado quedándose en 26. El equipo de gobierno de José María Bellido, que llegó al poder en Córdoba en 2019 y ha estado al frente de la gestión de los Edusi desde entonces y hasta diciembre del 2023 cuando tocó justificar lo hecho, sostiene que ha desarrollado una gestión "responsable, le pese a quien le pese" y a pesar, insisten, de lo que Ambrosio les legó en este sentido.

Cabe recordar que ayer el PSOE exigió a Bellido que diera explicaciones de los Edusi e incluso exigió su dimisión en caso de que eso no lo hiciese. Además, PSOE y PP discreparon sobre los porcentajes de ejecución de estos proyectos: los primeros entienden que solo se han ejecutado el 62% de los 15 millones de ayudas concedidas, mientras que el PP eleva la cifra al 80,1% de los concursos publicados en la plataforma de contratación. El porcentaje de ejecución depende, lógicamente, de la cifra con la que se haga el cálculo.

En lo que no hay dudas es en las cifras genéricas. El Ayuntamiento de Córdoba ha justificado un gasto de fondos Dusi o Edusi de 11.567.274,72 euros al que corresponde una ayuda Feder de 9.253.819,78 euros, asociada a un total de 26 proyectos. La UE concedió a la ciudad 15 millones de euros, a los que había que sumar 3 millones más de financiación municipal, para esta estrategia europea. El porcentaje de ejecución de los proyectos llevará al Ayuntamiento a dejar de recibir 5.746.181 euros de las ayudas previstas, según el informe municipal de resumen de la estrategia Edusi en Córdoba.

Julián Urbano y Ramón Díaz Castellanos, en la rueda de prensa de los Edusi. / RAFAEL MELLADO

Argumentos del PP

El delegado de Presidencia ha explicado hoy en rueda de prensa que el PP tuvo que poner orden en las 49 iniciativas que el gobierno de PSOE e IU dejaron para la ejecución de fondos Edusi en 2019. Algunos de ellos, según el edil del PP, "carecían tan siquiera de proyecto; eran una serie de ideas". Además ha puesto varios ejemplos de proyectos que tenían financiación Edusi pero que no podían ejecutarse, por ejemplo, porque los terrenos no eran de propiedad municipal (el caso de la Vía Verde a Cerro Muriano) carriles bici ejecución puente open arena o ejemplo vía verde campiña que no es de titularidad municipal.

"Hemos hecho una gestión responsable de los fondos pese a haber heredado un auténtico caos, una maraña de proyectos sin orden ni concierto; Córdoba avanza le pese a quien le pese también con los fondos Edusi", ha resumido.

Proyectos "sin orden ni concierto"

El delegado de Relaciones Institucionales y responsable de la gestión de Fondos Edusi, Julián Urbano ha defendido de nuevo que “el gobierno municipal ha licitado proyectos en la Plataforma de Contratación por un importe total de 17,4 millones de euros, por lo que prácticamente se ha acometido un 98,36% de las ayudas concedidas". Además, ha explicado que el montante total de las ofertas presentadas para los 26 proyectos finales ascendió a un total de 14,4 millones de euros, es decir 3,12 millones menos por las bajas que se producen habitualmente en las adjudicaciones (un 17,21% de rebaja). Por ejemplo, la obra del Parque del Tablero salió a licitación por 1,08 millones y se adjudicó finalmente por 812.438 euros. En último lugar, Urbano ha dicho que aunque la cantidad máxima que se podía haber solicitado era de 14,4 millones, se han pedido 11 millones para garantizar una "gestión razonable de la pésima herencia recibida".