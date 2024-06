La madre de la mujer apuñalada en la Fuensanta: "La primera vez la arrastró de los pelos, le tapó la boca y me la encontré en la calle"

No era la primera vez que lo hacía. "No le des más oportunidades porque estas personas no cambian". Es la frase pronunció incansablemente la madre de la mujer que fue agredida presuntamente por su expareja en el barrio de La Fuensanta. "Lo que pasa es que mi hija no me hace nunca caso", contó María este jueves, en una entrevista al programa Hoy en Día de Canal Sur.

En la vivienda donde tuvo lugar el ataque con arma blanca, la mujer, que fue testigo de la agresión a su hija relató los hechos en una conexión en directo en que el presunto agresor, efectivamente, "tenía una orden de alejamiento" pero que la víctima "venía tambaleándose, con el ojo morado y la camisa rajada" y a la víctima "le dio pena porque lo encontró en la calle, le habían pegado una paliza y lo subió a la casa". Después prosigue María, "lo bañó, le dio de comer, se durmió un ratillo".

Fue después de descansar cuando el individuo y la joven de 30 empezaron una pelea "por unos móviles, que yo esos móviles no los he visto en mi casa", detalla María. En ese momento, la mujer invitó al padre de su hijo de año y medio a abandonar la vivienda, antes de que el presunto autor del ataque, se dirigiera a la cocina a "beber agua".

"De pronto la tiró al suelo, empezó puñalada a puñalada", en los brazos y en la cara, recuerda, consternada, la mujer, que tras lo sucedido y en presencia de su nieto -hijo de ambos- "no pensé nada, abrí corriendo la puerta para pedir auxilio a los vecinos y salieron todos corriendo".

Dos agresiones más

"La ha apuñalado muchas veces: los brazos, la cara, las piernas", lamenta María, que asegura que "Dios me dio fuerza para salir corriendo y pedir ayuda. Yo decía me la mata, me la mata".

No es la primera vez que esta madre presencia un suceso de este tipo. Según cuenta, al menos en tres ocasiones ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios a causa de una agresión del padre de su hijo. "La primera vez la arrastró de los pelos, le tapó la boca y me la encontré en la calle", dice. "La segunda -prosigue- vino borracho perdido y me tiró a mí una bolsa que tenía platos rotos", "no sé si me la quería tirar a mí o a mi hija, el caso es que me dio de lleno". "María cuenta que "había sangre por todos lados".

Tras la última de las agresiones apunta que "fue una película de terror" y que "ahora comprendo a todas las personas que han pasado por esto".

Sobre el paradero del presunto agresor no tienen ninguna sospecha. María ha detallado que es una persona delgada, alta, de piel oscura y según ella, ahora vive en la calle. Antes vivía con ellas y con el pequeño, en su casa.

La víctima fue atendida este miércoles en el Hospital Reina Sofía y ya ha sido dada de alta.