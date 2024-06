Un incendio junto al Parque Joyero de Córdoba moviliza a los bomberos y al Infoca

Un incendio originado en las proximidades del Parque Joyero de Córdoba ha movilizado este jueves al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el Infoca y la Policía Local, según ha avanzado el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Esta misma fuente apunta que las primeras llamadas de alerta han sido recibidas minutos antes de las 13.00 horas y, por el momento, los efectivos continúan trabajando en el lugar.

Se da la circunstancia de que el siniestro se ha declarado cerca del aparcamiento de visitantes ubicado frente al Parque Joyero y frente al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, donde hoy se ha inaugurado el Congreso de la Asociación Española de Pediatría, al que asisten más de 2.000 profesionales, por lo que el fuego ha provocado cierto revuelo en la zona.

De hecho, Emergencias 112 indica que, en principio, no se han producido desalojos de los edificios, pero sí se han retirado algunos vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento para visitantes junto al parque empresarial.

Humo provocado por el incendio este jueves junto al Parque Joyero. / A. J. GONZÁLEZ

Intentan localizar el origen del incendio

Por ahora, no han trascendido las circunstancias que han originado este incendio. No obstante, los primeros datos apuntaban a una posible vinculación con una instalación eléctrica y Endesa ha confirmado a este periódico que se ha registrado una avería en una línea particular, que no ha afectado a clientes de esta compañía, pero sí a los tres particulares que dependen de esta línea. Esta empresa ha señalado, además, que se está intentando localizar el origen del incendio.

Según han informado los bomberos, el fuego está afectando a pasto y arboleda, pero no se habrían producido daños materiales. Esta fuente ha apuntado a la presencia de eucaliptos en la zona, que son árboles de gran porte, lo que contribuiría a una mayor extensión de las llamas.