El hombre aparecido en el vertedero de Sadeco "volvió a nacer, tuvo varias suertes"

El hombre aparecido ayer miércoles en el Centro Medioambiental de Córdoba Juan Revilla tras dormirse en un contenedor "volvió a nacer, tuvo varias suertes", según explica Fernando Martínez, que es capataz del servicio de recogida de basura de noche en la empresa municipal Sadeco. "Llevo 35 años aquí y hemos tenido algún caso parecido, pero este es un poco más surrealista", admite este responsable.

La víctima fue localizada durante la madrugada por los operarios del complejo, que se llevaron una sorpresa mayúscula al constatar que se había dormido en un contenedor, había sido transportado hasta la planta de reciclaje y, finalmente, cayó al silo donde se depositan los desechos. Según explica Fernando Martínez, sufrió una herida en un pie y un corte en un brazo, pero las consecuencias pudieron ser mucho más graves.

Fernando Martínez, capataz de Sadeco. / CÓRDOBA

"No puedo describir el susto que pasé" asegura este responsable. En el marco de "una noche bastante tranquila", estaba llegando a la base de la avenida Medina Azahara cuando sobre las 4.05 horas le llamaron por teléfono para alertale de lo ocurrido y emprendió el camino hacia el complejo medioambiental.

De inmediato, alertó a la Policía Local y solicitó la asistencia del 061. Esta persona, de origen portugués, llegó al centro de tratamiento de residuos dentro de la carga del vehículo. Fernando Martínez señala que "aún no sabemos qué camión y qué circuito es". También desconocen si el hombre pidió socorro, pero en cualquier caso "no es posible oírlo desde la carga del camión", que es de alrededor de 20 metros cúbicos, detalla.

Pudo morir asfixiado

El vehículo transportaba desechos de envases, por lo que "hubo cierta fortuna, porque los orgánicos van mucho más compactados, pero los envases dejan más oxígeno alrededor", comenta. Además, imagina que este hombre debía hallarse en los últimos contenedores, "lo que cambia muchísimo la circunstancia, porque el camión ya no compacta tanto, no presionó". Así, señala que los camiones llevan un presostato, "pero cuando hay más carga, las prensas ya no presionan".

Junto a estas circunstancias, Fernando Martínez apunta que cuando ocurrió se encontraba al final de la carga y "no se asfixió", lo que podría haber ocurrido en el trayecto de la ciudad a este complejo, que dura unos 15 minutos. Por último, los camiones se vacían en silos de unos siete metros diferenciados por materias y esta persona cayó en un lecho de un metro o dos de basura, lo que sirvió para amortiguar el golpe. Es más, precisa que "esta fue una suerte doble, porque igual que cae en envases, la gente podría haber tirado hierros y se los habría clavado". Como ha trascendido, en un primer momento los trabajadores de Sadeco ofrecieron su asistencia a esta persona, dándole la posibilidad de que se duchara y entregándole unas toallas hasta que llegaron los efectivos de la Policía Local y los sanitarios del 061 para atenderlo.

Un precedente en 2001

Fernando Martínez recuerda que este suceso "surrealista" tiene un precedente en el año 2001, cuando un individuo estaba en el interior de un contenedor y cayó en la tolva de un camión de Sadeco. En aquella ocasión, sin embargo, tuvo la "fortuna" de que el conductor lo vio caer a través de una cámara, por lo que efectuó una parada de emergencia y "no llegó a tragárselo el camión". Esta persona tuvo que ser rescatada de la tolva por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.