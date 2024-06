La caída de las donaciones obliga a los bancos de alimentos a hacer un "esfuerzo ímprobo" para mantener sus ayudas

La caída de donaciones a los bancos de alimentos de España está provocando que estos tengan que hacer "un esfuerzo ímprobo para seguir dando comida a todos los beneficiarios a los que ayudábamos antes", según ha puesto de manifiesto este jueves el vicepresidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Juan José Cas. Y es que las reservas de alimentos han disminuido por la caída de donaciones en campañas puntuales, como la reciente Operación Kilo; por la merma de las que hacían periódicamente empresas y particulares y, además, porque el fin de las ayudas provenientes del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) "supone a los bancos de alimentos no percibir este año 25 millones de kilos de alimentos, un 18% del total que distribuyeron durante el año pasado", según ha informado el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Francisco Greciano. Estos datos se han dado a conocer durante la presentación de la asamblea de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Fabacm), que se celebra en Córdoba con motivo de los actos programados para celebrar el 20 aniversario del Banco de Alimentos de Córdoba.

Cas ha explicado que en Córdoba las donaciones de alimentos en la Operación Kilo Primavera, celebrada el fin de semana pasado, "han bajado un 19,80%" respecto a 2023, aunque económicamente nos hemos mantenido, con unos 60.000 euros". El vicepresidente del Banco de Alimentos ha achacado la disminución de donaciones en kilos de comida a la no participación de algunas cadenas de supermercados, a pesar de lo cual se ha mostrado satisfecho porque "no dejan de ser 60.000 euros que nos vienen fenomenal y unos 10.000 kilos de alimentos que también suman a la situación que tenemos ahora mismo", ha continuado. Por su parte, el director de la Fesbal ha indicado que "la donación económica ha bajado un 9% a nivel nacional con respecto al año pasado, aunque en recogida física ha subido un 13%". "En cualquier caso siguen siendo datos buenos y sirven para sostener los almacenes de los bancos de alimentos", ha apuntado Greciano.

Casi un 20% menos de alimentos recibidos

A la caída de donaciones en campañas puntuales, se suma, como ha resaltado Francisco Greciano, que el fin de las ayudas provenientes del FEAD "supone a los bancos de alimentos no percibir este año 25 millones de kilos de alimentos, un 18% del total que distribuyeron durante el año pasado". Además, ha indicado que las donaciones "procedentes tanto de empresas como de particulares han caído, y eso sumado al incremento del precio de los alimentos hace que la capacidad de compra de los bancos de alimentos haya disminuido". "Esto está impactando en el reparto de kilos por beneficiario al año, que no ha bajado en una cantidad crítica sensible, pero sí ha supuesto una bajada de 3 o 4 kilos", ha concluido el director de la Fesbal.

Esfuerzo titánico

Así las cosas, Juan José Cas ha destacado que en Córdoba "el Banco de Alimentos está haciendo un esfuerzo ímprobo para seguir dando comida a todos los beneficiarios a los que ayudábamos antes" y ha admitido que, para que esto sea posible, tienen que "reducir un poco las donaciones a las familias", debido a que disponen de "menos alimentos para repartir entre las mismas familias". "Ahora mismo estamos esperando que entren las famosas tarjetas monedero, gracias a las que disminuiremos el número de familias a las que ayudar. Así, al bajar la cantidad de beneficiarios, volveremos a distribuir el número de alimentos que veníamos dando hasta ahora", ha apuntado.

Asistentes a la asamblea con motivo del 20 Aniversario del Banco de Alimentos de Córdoba. / Pablo Cabrera

Más beneficiarios

Por otro lado, a la ecuación de la disminución de donaciones y reservas de alimentos se suma el incremento de personas que precisan de ayuda. En este sentido, el presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Rafael Revuelto, ha explicado que los bancos de alimentos "estamos un poco fastidiados porque está subiendo la cantidad de beneficiarios que necesitan alimentos". Ha expresado también que las tarjetas monedero van a suponer "un 28% de lo que los bancos de alimentos reparten", por lo que van a notar esta ayuda, pero tendrán que "seguir luchando por abastecer y ayudar al resto de beneficiarios" que no reciban ayudas de las tarjetas monedero.

Respecto al perfil de las familias beneficiarias de las ayudas que proporcionan los bancos de alimentos, el director de la Fesbal ha comentado que "es un perfil cada vez más normalizado, muy similar al del ciudadano medio", debido, según él y entre otros motivos, "a la importante escalada del precio de la vivienda".

Más actos conmemorativos

Con motivo del 20 aniversario del Banco de Alimentos de Córdoba, a este acto inaugural celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones con la asistencia de la delegada de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento, Marián Aguilar, lo seguirán, tras la temporada estival, la exposición fotográfica Gráfica Bancordoba, que tendrá lugar en el Oratorio de San Felipe Neri; un concierto benéfico en el que participará la Orquesta de Córdoba que se celebrará en el Gran Teatro; una comida benéfica donde se entregarán los premios Pan de Solidaridad; la presentación de la memoria extraordinaria del funcionamiento del Banco de Alimentos, y una entrega de colecciones de minerales a los centros educativos que colaboran habitualmente tanto en la formación como en las colectas del Banco de Alimentos.