La Asociación Española de Pediatría pide más plazas MIR y mejores contratos para solucionar la falta de especialistas

La falta generalizada de pediatras que existe en Córdoba, Andalucía y España ha sido un tema que se ha abordado este jueves en el 70º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que congrega a más de 2.000 profesionales de este ámbito de la medicina desde este jueves y hasta el sábado en Córdoba.

Sobre este asunto, el presidente de la AEP, Luis Carlos Blesa, ha incidido en que "es importante" que se incrementen las plazas MIR para la especialidad de Pediatría, pero igualmente necesario es, según ha planteado, que se destinen más recursos a ofrecer a estos facultativos unas condiciones de trabajo, un desarrollo laboral y unos salarios acordes a su preparación, para evitar que una vez formados en España se marchen a otros países, pues el modelo MIR goza de una excelente reputación fuera de España y no dejan de ser profesionales sujetos a la ley de la oferta y la demanda.

Blesa ha hecho hincapié en que, a pesar de la bajada de la natalidad, la población cada vez demanda más una atención pediátrica especializada. En esa misma línea, el presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y del 70º Congreso de la AEP, también exjefe de Pediatría del hospital universitario Reina Sofía, Juan Luis Pérez Navero, ha manifestado que "existe una eclosión de la pediatría, por tener una mejor asistencia y especialidades en este ámbito, pero existe un déficit importante de profesionales, que no se resolverá mientras no se convoquen más plazas de MIR de Pediatría". Sobre este tema, Pérez Navero ha añadido que "nos consta que desde la Consejería de Salud de Andalucía se reivindica un día sí y otro no la necesidad de que en las convocatorias del MIR haya más plazas".

El doctor Juan Luis Pérez Navero. / A.J. GONZÁLEZ

Modelo pediátrico español

El presidente de la AEP ha recordado en la presentación del congreso que “la pediatría de hoy y el modelo pediátrico actual, que tanto ha costado construir y que tan buenos resultados de salud ha dado en estos años, es lo que es gracias a la visión y al empeño de los que nos antecedieron, aunque hoy las demos por sentadas y nos parezcan decisiones obvias".

Este experto ha añadido que, sin embargo, "queda mucho por hacer y lo principal es "seguir defendiendo y promoviendo un modelo pediátrico que ha demostrado ser fundamental para la salud de nuestros niños y adolescentes". "Lejos de ser complacientes, somos conscientes de que el modelo pediátrico español, por el que tanto trabajaron nuestros antecesores, atraviesa momentos especialmente difíciles por la escasez de recursos y el uso inadecuado de los servicios, así como por el desgaste y la sobrecarga asistencial que estos generan", ha recalcado.

Este doctor ha recordado que a día de hoy 23 especialidades pediátricas siguen sin estar reconocidas de manera oficial. "El cardiólogo, neumólogo, pediatra de atención primaria, oncólogo o alergólogo, todos ellos atienden cada día a millones de niños y adolescentes en los centros de salud y hospitales, pero no existen oficialmente para nuestro sistema nacional de salud". Por ello, asegura que la asociación tiene mucho trabajo por delante: "No cesaremos en nuestra lucha hasta que se garantice que los profesionales pediátricos pueden acreditar la calidad de su formación específica y su competencia profesional, como sucede en muchos otros países del mundo", ha indicado.

