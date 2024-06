"Ahora siesta y fiesta", finalizan los exámenes de la Selectividad 2024 en Córdoba

La Selectividad 2024 llega a su fin (en convocatoria ordinaria) en Córdoba. A lo largo del día de hoy, los más de 4.700 estudiantes cordobeses que se han presentado estos días a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU), ya serán "libres". La mayoría lo tienen claro, primero se tomaran un descanso -de algunas horas-, y esta noche celebraran por todo lo alto el final de los exámenes.

"Si estudias durante el curso no es difícil, lo peor son los nervios y la autoexigencia que nos imponemos", cuentan Ángel, Nerea, Nassima y Lourdes. Los alumnos que esperan con la tabla periódica en mano para entrar al examen de Química. En solo unas horas el grupo de amigos ya podrá respirar tranquilo sin la presión de tener que seguir estudiando, por lo que, lo primero que harán al llegar a casa será descansar, "me echaré una siesta", indica Ángel, a lo que luego añade, "y después fiesta".

"Ha sido una Selectividad asequible" afirman Carlos Marín y Juanjo Tamaral, ambos alumnos quieren entrar en Magisterio, cuya nota de corte el año pasado se quedó en un 8,260, "esperemos que este año no suba mucho", los jóvenes indican que con los exámenes de estos días ya creen que tienen la nota, por lo que la optativa a la que se enfrentan en este último día, Geografía, "la hemos sacrificado un poco". Con un rostro de serenidad e ilusión, los amigos cuentan su plan: "Nos vamos a ir todos al 100 Montaditos a celebrarlo, y por la noche de fiesta".

Alumnos durante el examen de Biología. / A. J. González

Una nueva oportunidad

En esta tercera jornada los nervios ya se han esfumado, para unos las optativas a las que se presentan hoy les sirven para poder tener más nota, aunque muchos acuden sabiendo que con las pruebas de estos días ya han logrado su cometido. En cambio, en la otra cara de la moneda, hay jóvenes que se han presentado por segunda, tercera o incluso cuarta vez para poder lograr la ansiada nota que les permita llegar a su profesión soñada. "Es mi segunda Selectividad, el año pasado saqué 12,345 y necesito algo más de un 13 porque quiero hacer Medicina", explica Jesús, a quien este año los exámenes les ha parecido "mucho más fácil que el año pasado".

Con lágrimas en los ojos se encontraban otras estudiantes, quienes se han presentado tres y cuatro veces a Selectividad, en concreto, al examen de Biología, es el caso de Paula, Luisa y Ainhoa, "ha sido mucho peor de lo que esperábamos", explican con rostro de frustración. "Nos metimos en un ciclo y seguimos haciendo los exámenes para subir nota", las jóvenes quieren lograr nota para Medicina y Enfermería. Al intercambiar las respuestas los nervios y la desesperación iban en aumento, "yo ya paso", indicaba Ainhoa mientras se alejaba.

El verdadero examen es el curso

Selectividad es la meta de una carrera de fondo que los alumnos empiezan desde que llegan a primero de Bachillerato. "Nos ha salido mejor de lo que esperábamos y no lo habíamos estudiado tanto como otras asignaturas", añaden María y Laura, alumnas del Séneca al salir de Biología, "cuando he visto el dibujo de glúcidos no he podido ser más feliz". "Hay que agradecérselo a nuestra profesora, que aunque nos haya tenido en evaluación continua, hemos llegado y lo teníamos todo interiorizado". También Medicina y Enfermería quieren hacer estas jóvenes, quienes explican que "el verdadero trabajo lo haces durante el curso".