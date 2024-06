Los primeros chapuzones de las piscinas en Córdoba: "Esto es una bendición"

Ahora sí, aunque en el calendario falten algunos días, en Córdoba ya es verano. Hoy han abierto sus puertas las piscinas municipales de la Fuensanta y de la calle Marbella, se suman a las de Las 2 columnas, Santuario y la piscina de la UCO de Rabanales. Los primeros chapuzones de la época estival vienen marcados, como no podía ser de otra forma, con las altas temperaturas, por ello, vecinos y vecinas de Córdoba no han dudado en ponerse a remojo y dar el pistoletazo de salida a las jornadas de sol al borde de las piscinas.

"Esto es una bendición", afirma Sonia Rosales quien acudía este primer día a la piscina de la Fuensanta con sus hijos mellizos de 10 años, Sofía y Antonio, "a mí me gusta tirarme de bomba" exclama el pequeño. "Los niños se lo pasan bien, se refrescan y tú te olvidas de estar todo el día con el aire puesto", afirma la vecina del barrio, cuya vivienda está frente al recinto, "es como tener un piso con piscina". La familia aprovecha las jornadas durante todo el día, "muchos días nos traemos la comida aquí, o llamamos al Serviloli" -bar de referencia de comida a domicilio para los cordobeses-.

Ambiente en la piscina de la Fuensanta. / Víctor Castro

En el vaso grande de agua se reúnen cientos de personas -el aforo total es de 650 personas- entre ellas están las que se han criado en la piscina u otras que se acaban de abonar. "Llevo aquí toda la vida, mi madre me traía con tres añitos y tengo 26", afirma Rocío Vivas, junto a ella, Alejandra Ruiz con su bebe Ainhoa de cinco meses, que después de entrar varios años comprando entrada diaria esta vez se ha hecho socia y estrena temporada con la pequeña, "es la primera vez que prueba una piscina".

El toples, permitido

La temporada de las piscinas municipales viene con el estreno de la nueva ordenanza que regula, entre otras cuestiones, la práctica del toples, la cual estará permitida este año. "Yo no lo veo, verás que somos mujeres y no pasa nada, pero esto es una piscina más familiar", indica Rocío. Desde el césped, las amigas Mari Benítez, que lleva 25 años como socia, y Pilar Fernández, lo tienen claro, "que haga cada uno lo que quiera, a mí me da igual, pero es un poco raro, aquí nos conocemos todos y que te vean los vecinos no es lo mismo que hacerlo en la playa". Estas amigas disfrutan más del sol que del agua de la piscina, Mari ha criado a sus hijos en el recinto, aunque ahora son más mayores y vienen menos; y Pilar le ha trasladado el hábito del piscineo a sus familiares, "aunque ellos son más del horario nocturno".

"Reunión psicológica y social"

Un año más las piscinas han abierto sus puertas con todos los abonos vendidos y el aforo al 100%. Los primeros afortunados han sido los de la piscina Santuario, que abrió puntualmente el 1 de junio. Allí también se pueden ver vecinos de toda la vida que han formado sus propias familias y vuelven al lugar donde han sido felices cada verano. "La piscina une" comentan Juan Carlos, Óscar y Mari, estos últimos compañeros de pequeños del colegio, ahora ella acude al recinto en compañía de su marido José, quien se ha integrado a la perfección en el grupo, "este año ya es mi primero como abonado", sostiene. Los amigos, como afirman, encuentran en este rato un momento ideal para refrescarse y desconectar de la rutina, "es una reunión psicológica y social perfecta".

La familia Castilla Pérez en la piscina Santuario. / Víctor Castro

La familia Castilla Pérez aguarda a la sombra, Daniel que lleva 27 años yendo a la piscina, ahora acude con su hijo y su mujer María Del Mar, embarazada de siete meses y medio, un bebé que "nacerá para mediados de agosto, por lo que antes de que acabe el verano ya pisará la piscina", reconoce. Desde que abrió el recinto la familia lleva "pleno" de días.

El próximo viernes 8 de junio será la de la Assuan la que abra y el parque acuático Aquasierra estrenará la temporada el 19 de junio.

