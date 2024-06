Alivio general ante el examen de Matemáticas, protagonista del segundo día de la PEvAU

"No ha sido como el año pasado", esa era la frase más repetida por los alumnos al salir del examen de Matemáticas, la asignatura que protagoniza esta segunda jornada de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU). Los jóvenes mantenían en el recuerdo las quejas que desató la prueba de esta materia el año pasado debido a su complejidad, algo que les ha hecho ponerse frente al examen con cierto pellizco, aunque al leer los enunciados, la mayoría ha respirado aliviado.

"Yo venía con miedo, pero se han portado", indicaba Belén al salir del aula magna de la Facultad de Medicina y Enfermería, una de las 22 sedes donde se realizan los exámenes. La futura estudiante comparte sus respuestas con sus compañeros Lucía y Rafa, y el grupo coincide en que el bloque A con las derivadas era el más complejo. No obstante, al otro lado de las escaleras donde se amontonan los alumnos entre prueba y prueba, María, Mónica y Ángel, reconocen que el bloque B con las funciones es peor. "Le temía más a este examen porque dependes de los ejercicios, no es que sepas más o menos, es que tienes que saber aplicarlo a ese ejemplo que te están poniendo", explica uno de los jóvenes.

Una pregunta de tres carillas

"Hemos escogido lo mismo", reconocen entre risas Paloma y Paula. Nada más salir, las compañeras y amigas se han puesto a comparar sus respuestas y coinciden en la mayoría, "eso es buena señal". Hasta tres carillas le ha ocupado a Paloma un solo ejercicio, el de hallar el punto simétrico. Por su parte, Paula, no puede aún desconectar de los números, ya que se tiene que volver a enfrentar a ellos en el siguiente examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, "estoy en el Tecnológico y quiero hacer Psicología, y las asignaturas que tengo no me ponderan para la carrera", explica.

Los jóvenes comparten impresiones. / Víctor Castro

De los más de 4.700 alumnos cordobeses que se presentan a Selectividad estos días, hoy era el día "estrella", ya que, aunque los nervios de la primera jornada se han esfumado, aún queda en el subconsciente la polémica del pasado año, no obstante, como reconoce la profesora del Sagrado Corazón, María López, este año los ejercicios propuestos "han sido asequibles". Matemáticas es la asignatura que más cuenta, ya que pondera el doble, en fase general y fase específica, lo que hace que a muchos alumnos les suba la nota, o por el contrario, si perjudica en la general, pueden incluso volver a repetir Selectividad. Los alumnos que iban saliendo corrían a compartir impresiones con la docente, mientras que los que van a entrar al siguiente examen le comentan los nervios y aún mantienen apuntes en mano. Como reconoce López, "el curso es la verdadera prueba".

Latín y Griego, la otra cara de la moneda

"No han puesto hablativo absoluto" reconocen soprendidas Azahara, Luz y Almudena las alumanas "de letras" que han realizado el primer examen de Latín y antes de entrar a la siguiente prueba de Griego. Etimología y César, esas son las opciones más aclamadas entre las estudiantes, "nos preparamos para esto". Almudena, que quiere estudiar Filología clásica, explica que en el examen había que elegir la traducción de un texto latino, un análisis morfosintáctico y preguntas variadas referidas a vocabulario y literatura latina.

En total, en el día de hoy los alumnos también realizan las pruebas, según elección, de Dibujo artístico, Análisis Musical, Historia de la música y de la danza, Diseño, Dibujo técnico, Biología, Artes escénicas, Coro y técnica vocal, Movimientos culturales y artísticos, Física, Empresa y Diseño de modelos de negocio.