Impresiones de la Selectividad en Córdoba: examen "fácil" que rompe algunas quinielas

Primer examen superado y nervios pasados, los miles de alumnos cordobeses que se presentan este martes a Selectividad ya cuentan con primeras impresiones de las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU). Estos estudiantes de segundo de Bachillerato llevan todo el curso enfocados a estas tres jornadas, tres días en los que deben demostrar todo lo aprendido para obtener los resultados deseados que le abran la puerta a los estudios universitarios que marcarán su trayectoria profesional, en definitiva, un primer paso para encaminar su futuro.

De forma puntual, los jóvenes han ido llegando desde las 08.00 horas a las distintas sedes en las que estaban citados, 22 en toda Córdoba y provincia. Poco a poco han ido entrando y acomodándose para afrontar el primer examen de los tres que componen esta jornada: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía, y Lengua Extranjera. Al entrar se apreciaba los nervios e inquietud en las caras de los preuniversitarios, unos rostros que se han ido trasformando en concentración a lo largo de los 90 minutos que ha durado la prueba.

Así ha sido el primer día de la Selectividad 2024 en Córdoba / Manuel Murillo

"Los temas que quería no han entrado", esas han sido las palabras del estudiante Ángel M. al salir del primer examen, en la sede de la Facultad de Medicina y Enfermería, aunque, como reconoce después, "lo he sabido llevar bien". A pesar de que la primera sensación de muchos alumnos al darle la vuelta al examen sea de incertidumbre, poco a poco se concentran y saben demostrar todo su saber. Con la camiseta del Córdoba CF ha acudido Javier, "para que me dé suerte", el joven que quiere estudiar Ingeniería Mecánica afirma que ha respondido "solo cuatro preguntas, pero las tengo bien, que era mi objetivo".

Ante toda la materia que tienen que conocer para las distintas asignaturas, muchos de los estudiantes deciden seleccionar partes del temario, algo que puede jugarles una mala pasada, o, por el contrario, el mayor de los éxitos. "Me estudié todos los literarios menos Cernuda, y es el que ha caído", ha indicado la alumna Melani, quien ha optado mejor por el texto periodístico de la opción A, La dieta mediterránea no existe de César-Javier Palacios. La alumna, como reconoce, ha sentido nervios previos para entrar al aula, "por ver cómo era y cómo estábamos situados", pero una vez pasado el examen, el pellizco en el estómago se ha esfumado.

La marabunta de jóvenes aguardaban a las puertas del aula de Medicina y Enfermería durante la hora de descanso antes de afrontar el segundo examen, eso sí, la mayoría con apuntes en mano, repasando hasta el último minuto. El grupo de alumnas de IES Séneca Miriam, Lucía, Rocío y Marta comparten impresiones y repasan juntas. Ya se han quitado un peso de encima con la primera materia, "todas queríamos que entrara La casa de Bernarda Alba y no ha salido", indican, no obstante, "el texto argumentativo ha sido muy fácil", "estamos aprobadas, pero tampoco como para fliparse". Cada una de las amigas tienen claro lo que quieran estudiar: Ingeniería Civil y ADE, Criminología, Publicidad y Marketing, y Educación Infantil, ninguna coincide ni siquiera en la rama.

Entrada de los alumnos al aula en Medicina y Enfermería. / Manuel Murillo

Además de los alumnos, a la espera de los jóvenes también se dejaban ver padres y madres -con las mismas caras de nervios que sus hijos- y también profesores que han alentado a los jóvenes a su salida. Un grupo de alumnos del IES Alhaken II corrían a contarle a su profesora de Lengua las preguntas que se han encontrado y las respuestas que han dado, "el examen ha sido fácil y salen satisfechos, por la preparación que han tenido", explica la docente, que incide en que la mayoría de alumnos "tiende a coger el periodístico".

Este día clave finaliza a las 15.00 horas. Los próximos dos días continuarán los exámenes de las distintas materias optativas. El 13 de junio a partir de las 08:00 horas se publicará en el portal de la UCO las calificaciones provisionales de la prueba de acceso.