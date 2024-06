Once sedes de Selectividad en Córdoba tendrán cobertura sanitaria para los estudiantes

En apenas unas horas, los 4.743 estudiantes matriculados en Córdoba para realizar las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) se pondrán frente a los exámenes. Este martes empieza la selectividad 2024 y continuará hasta el jueves 6 de junio. Tres sesiones donde los estudiantes demostrarán su saber para poder obtener la nota necesaria que le abra la puerta a los estudios universitarios que deseen. La magnitud y responsabilidad de esta prueba hace que muchos alumnos lleguen a ella cargados de nervios, incertidumbre e incluso ansiedad, por eso, para poder atender cualquier mala jugada que genere el estrés propio de la situación, por primera vez habrá cobertura sanitaria en las sedes de Córdoba y en municipios del Alto Guadalquivir.

Durante los tres días de la prueba se habilitará una zona para que, al menos, dos enfermeras puedan atender cualquier indisposición de los alumnos. La asistencia se prestará en once sedes de Córdoba y provincia, en concreto, en la capital serán en el Campus Rabanales (tres sedes), en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur) y el anexo Turismo (Aulario Menéndez Pidal). Además de las sedes correspondientes al Alto Guadalquivir: Montoro, Palma del RíoLa Carlota y Posadas.

El presidente pruebas Evau del Santos Isasa, Blas Sánchez, la jefa de estudios del centro, Carmen María Aguilera, la enfermera escolar, Amelia Camacho, el vicedirector del centro Francisco Javier Salas y el director Alfonso Javier Garrido. / CÓRDOBA

Esta atención se empezó a realizar en Montoro hace tres años "de una manera informal", en el instituto Santos Isasa, donde la enfermera escolar Amelia Camacho está de forma presencial durante todo el curso. "Vas conociendo a los alumnos desde cuarto de la ESO, y cuando llegan a Bachillerato ya los conoces, sabes sus patologías", reconoce la profesional que se establece en la zona básica de Montoro, que abarca 21 centros entre dicha localidad, Adamuz, Algallarín,Pedro Abad y Villa del Río. Por ello, su presencia en los días de Selectividad, sirve para tranquilizar los nervios de los estudiantes, "aunque vengan nerviosos, el hecho de ver una cara conocida, al menos saben que tienen a alguien que les pueda atender ante cualquier situación. Esta atención el alumnado lo recibe con los brazos abiertos al igual que la Universidad". La presencia de los profesionales sanitarios sirve especialmente para "garantizar los cuidados del alumnado con problemas de salud durante las pruebas, para que ellos y su familia estén seguros".

"Ellos manifiestan su nerviosismo de enfrentarse a la prueba, por eso, yo hablo mucho con ellos de las pruebas de acceso, de cómo vamos a enfrentarnos a una situación de este tipo", explica Camacho. Estos nervios suelen ser algo menos en los municipios dónde los alumnos hacen los exámenes en sus propios institutos, ya que no tienen un cambio en su entorno. No obstante, como reconoce la profesional, en el segundo y tercer día los matriculados ya cuentan con un mayor sosiego al conocer el entorno. El equipo sanitario estará los tres días de 08.00 a 15.00.

Entre los consejos que la profesional sanitaria da a los alumnos para estos días, el descanso es fundamental, "que no se peguen el atracón de estudiar hasta tarde, lo estudiado ya está interiorizado". A ello se le añade no consumir mucha cantidad de cafeína y no tomar bebidas energéticas.