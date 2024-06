Manuela González (trasplantada de médula y pulmón): "Agradezco a los médicos de Córdoba que me hayan dado una tercera oportunidad de vivir"

Una emocionada Manuela González de la Torre se ha convertido este lunes en la protagonista de la presentación de la 22ª Semana del Donante, que organiza cada principios de junio el hospital universitario Reina Sofía. En este acto, que se ha celebrado en la Puerta del Puente de Córdoba, ha aportado su testimonio esta joven de Chiclana de 18 años, que recibió un trasplante de médula ósea el 10 de octubre de 2019 y un injerto bipulmonar el 5 de febrero de este año.

Diario CÓRDOBA dio a conocer la historia de Manuela justo cuando se encontraba recién trasplantada de médula ósea y después ha sido testigo de todas las complicaciones que ha padecido, pues si bien el injerto de médula le fue bien, como ha explicado el especialista en Hematología del Reina Sofía, José Ramón Molina, esta joven presentaba ya de antes una complicación pulmonar que fue la que hizo necesario que finalmente requiriese un doble trasplante de pulmón, pero cuando su situación de salud se encontraba ya muy deteriorada y el cuerpo de esta joven perdía gramos por días.

Antonio González (padre de Manuela), el doctor José Ramón Molina, Manuela González, Yolanda de la Torre (madre de Manuela) y su hermana. / A.J. GONZÁLEZ

Una agradecida Manuela

Manuela ha agradecido a "los médicos de Córdoba", a sus donantes de médula y de pulmón y a tantas personas que la han apoyado que "me hayan dado una tercera oportunidad de vivir". "He pasado unos años horribles, no tenía sangre, no tenía plaquetas y tuve que pasar primero, por el problema de médula, cinco o seis meses encerrada en una habitación aislada. Y después de aquello tuve que volver a estar mucho tiempo ingresada por el problema pulmonar. De estar en la oscuridad, mi vida ahora es de colores, una vida normal", ha manifestado esta joven.

Amiga especial de India Martínez

Al margen del continuo apoyo de su familia y de su hermana, Manuela ha contado con un apoyo muy especial en estos últimos años, el de la cantante cordobesa India Martínez, que la visitó en el hospital en marzo de 2022 cuando se encontraba muy decaída antes del trasplante pulmonar y le costaba mucho comer. Manuela ha contado que, en agradecimiento a esta visita, le hizo la promesa a India de que iba a poner de su parte para que su cuerpo ganara kilos y estuviera más preparado para el trasplante y, tras conseguir recuperar peso, en recompensa la intérprete cordobesa cantó junto a Manuela en un concierto en Chiclana en agosto de 2022.

Labor de los profesionales del hospital Reina Sofía

El jefe de Neumología del hospital Reina Sofía, José Manuel Vaquero, ha señalado que la recuperación de Manuela tras el trasplante no fue fácil, pero ha añadido que su juventud y el apoyo de su familia logró vencer a unos días muy críticos. Así, esta joven pasó de ser una "chiquita, una renacuaja, a una joven y ya a una adulta", ha recalcado el doctor Vaquero.

Antes del injerto Manuela tuvo que poner mucho de su parte, pues a pesar de su delicada función respiratoria, estuvo realizando fisioterapia diaria específica en casa para que la realización del trasplante tuviera unas condiciones más óptimas, ha precisado el jefe de Neumología, que ha querido resaltar el gran apoyo que Manuela ha recibido de sus padres en todo momento. "Ha estado agarrada a un halo de esperanza y nosotros lo que hemos hecho es culminarlo", ha añadido este neumólogo.

