Nueve habitaciones, 240 metros cuadrados... y 3.500 euros al mes: así es la vivienda con el alquiler más caro de Córdoba

Encontrar una vivienda en Córdoba a precio asequible, resulta una tarea cada vez más complicada especialmente para aquellos jóvenes que quieran emanciparse. Y es que, desde el final de la pandemia, el precio de la vivienda no ha hecho más que subir por metro cuadrado, según un informe sobre la evolución del precio de la vivienda en Córdoba capital de Tinsa. Por esta razón, muchas personas deciden buscar una alternativa: el alquiler. No obstante, el coste de los alquileres en la ciudad no para de subir pero, ¿cuál es la vivienda en alquiler más cara en Córdoba? Te la mostramos.

Subida del precio de la vivienda y del alquiler

Según Tinsa, en Córdoba el precio del metro cuadrado en el mercado de la compraventa ascendió a un 8,7% a finales del pasado año. Si nos remontamos al segundo trimestre de 2020, el coste de la vivienda era de 1.403 euros, cifra que ha escalado ininterrumpidamente hasta llegar a los datos actuales de 1.612 euros por metro cuadrado (correspondientes al último trimestre de 2023).

Esta situación ha llevado a los posibles compradores a tomar otras decisiones más asequibles a corto plazo y decantarse por el alquiler de viviendas. Ahora bien, esta opción también se vuelve cada vez más difícil, tanto que en Idealista, una de las plataformas más utilizadas por el usuario para encontrar domicilio, la mensualidad más cara de Córdoba supera los 3.000 euros.

Viviendas en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Cardenal Toledo, 6

Si entramos en la web de Idealista y filtramos por "alquiler" y por "precio más alto", la primera opción que aparece es un piso de 757 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 14 habitaciones y 9 baños: su precio, 4.000 euros al mes. Sin embargo, no está destinado a ser una vivienda al uso, sino que más bien es un alojamiento para la residencia de estudiantes o personas de tercera edad, tal y como indica el anuncio.

Su capilla, lavandería, despachos y patios, además de sus tres plazas de garaje junto con el resto de instalaciones, hacen que su precio sea el más elevado de la ciudad.

Exterior de la oferta en alquiler en Cardenal Toledo, 6. / IDEALISTA

La vivienda en alquiler más cara de Córdoba

Basándonos en lo que se podría considerar una vivienda al uso, la oferta más cara de Córdoba se encuentra en el barrio de San Basilio, en el Alcázar Viejo. Se trata de una casa o chalet con 240 metros cuadrados a lo largo de dos plantas. Este alojamiento está distribuido en nueve habitaciones, dos baños, un salón, una cocina y dos terrazas (una de ellas de 120 metros). Además, cuenta con ascensor y trastero.

Sin embargo, al precio de 3.500 euros al mes, habría que sumarle el coste de amueblar la vivienda, ya que, tal y como se especifica en el anuncio, solo está equipada la cocina. Por tanto, el precio por metro cuadrado asciende hasta los 14,58 euros.

Vivienda en alquiler más cara de Córdoba. / IDEALISTA

Finalmente, los anuncios siguientes que aparecen publicados en la web, descienden consecutivamente a los 3.000, 2.100, 2.000 euros... dependiendo de la zona y las facilidades que ofrezca la vivienda. Por contra, las ofertas más baratas se deben a las dimensiones o estado del domicilio, principalmente.