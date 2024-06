"El diagnóstico de una persona ostomizada también llega a su familia"

Antonio Bracero (Córdoba, 1951) se encuentra al frente de Aocor, la Asociación de ostomizados de Córdoba desde el pasado mes de marzo. El presidente lleva más de 30 años siendo una persona ostomizada, algo que lo llevó en 2013, junto a otras personas con el mismo diagnóstico, a promover la creación de dicho colectivo. Entre los objetivos de Aocor prima dar visibilidad a la enfermedad, mejorar la calidad de vida de quienes la padecen y buscar su inclusión plena en la sociedad.

-¿Por qué decidió ponerse al frente de Aocor?

La situación es la siguiente. La asociación se fundó en el año 2013, yo fui uno de los promotores junto con Isabel Menéndez, que era la enfermera de ostomía del Reina Sofía, y una serie de personas que estábamos ostomizadas. Todos decidimos crear la asociación para intentar ayudar a otros pacientes y darle visibilidad. En ese momento, por temas de trabajo, no me pude dedicar en cuerpo y alma, aunque acudía siempre que podía. Este año, en marzo hubo una asamblea general donde incluso se planteó disolver la asociación, por lo que se dio una asamblea extraordinaria donde se planteó una nueva junta directiva en la que me pusieron como presidente. Finalmente, ha resultado ser una encerrona más que satisfactoria, ahora que estoy jubilado, le puedo dedicar tiempo y creo que puedo hacer cosas buenas junto con mi junta y el resto de los socios.

-¿Se conoce esta enfermedad, cuáles son los objetivos de la asociación?

-La ostomía no es visible. Sigue siendo muy desconocida, en eso estamos trabajando, queremos dar visibilidad, que la gente conozca que es un ostomizado, cuáles son sus problemas, cómo los resuelven. También entre las propias personas que lo padecen, cómo ante cualquier situación tienen la enfermería de ostomía de Ciudad Sanitaria, que es de élite, la parte de digestivo del Hospital Universitario lo mismo. Además, es muy importante prestar ayuda psicológica, por eso nosotros hacemos también muchos talleres en la asociación, de alimentación, cocina, sexual... una serie de cuestiones que tienes que ir poco a poco transmitiendo para darles seguridad. También tendremos una reunión próximo día 3 de julio con el director gerente del Reina de Sofía para explicarle nuestra situación e integrarnos en la Comisión de Participación Ciudadana del Reina de Sofía, porque ahí se toman decisiones muy importantes.

-¿Qué le lleva a una persona a tener que diagnóstico, hay un perfil concreto?

-Las personas ostomizadas son aquellas que, normalmente, han pasado una enfermedad intestinal relacionada con el cáncer de colon, esa es la clave, aunque luego también hay otras enfermedades como son la colitis ulcerosa y el Crohn, que en un momento determinado puede finalizar con la colocación de una bolsa, pero habitualmente es como consecuencia de cáncer de colon, bien sea en intestino grueso, intestino delgado o en el recto. Y eso, llega un momento en el que te tienen que intervenir y te ponen un estoma, que, digamos, es como un ano artificial. Esto lo instauran en la parte del abdomen, si es una colostomía, te lo ponen en la parte izquierda y si es una ileostomía, en la parte derecha. Eso provoca que al final te tengas que colocar una bolsa para expulsar las heces. La ostomía no tiene edad, afecta a cualquier persona, entre los diagnósticos hay incluso niños, evidentemente a las personas con más años te puede afectar más, pero vamos, a mí me pasó con 36 años.

-A raíz de esto ¿se puede llegar a hacer vida normal, hasta qué grado te condiciona?

-Hombre, te puede condicionar. En el tema del ocio, si vas a un teatro, al fútbol, al cine o de viaje, tú te llevas tu bolsita colocada, pero hay muchas situaciones donde se te genera una inseguridad, por eso la importancia de los baños ostomizados, porque nosotros no somos como otra persona, si se nos rompe la bolsa, yo no puedo entrar a un aseo y ponerme de rodillas delante del servicio, primero por la higiene, ahí en el servicio público entra todo el mundo. Tienes que tener un servicio adaptado con una higiene, con un gel especial, que no sea alcohólico, con unas toallitas especiales para que tú te puedas vaciar tu bolsa, limpiártela con la manguera, y cerrártela. Hay personas que se adaptan más rápido y otras tardan más, pero la ostomía no te priva de hacer cosas, por ejemplo, puedes hacer deporte, bañarte el mar o piscina... Ante determinadas situaciones, es la resiliencia de decir: yo tengo este problema, pero lo tengo que acometer. Y en esto tu familia te tiene que apoyar. El diagnóstico de una persona ostomizada también llega a su familia, eso es un problema que ya no es solo de los atomizados, es de su propia unidad familiar.

-¿Está la ciudad preparada, cuántas personas hay en Córdoba?

-Somos referente a nivel nacional, en Córdoba tenemos en el Hospital Universitario Reina Sofía una zona de enfermería de ostomía que atiende a todos los pacientes durante el preoperatorio y después, con una asistencia permanente en Consultas Externas. Además, la labor de las enfermeras en extraordinaria, su papel es muy importante, te enseñan, te preparan, atienden todas las problemáticas que puedan surgir a lo largo de tu vida y de tu día a día. En Córdoba hay unas 5.000 personas.

-¿Cómo valora el número de baños ostomizados en la ciudad?

-Córdoba está teniendo un avance importante porque se están creando una serie de servicios para ostomizados, concretamente en Consultas Externas en el Reina Sofía, en la Facultad de Medicina, luego se están incorporando nuevos servicios ostomizados, recientemente en la estación de autobuses, que tiene una afluencia de público espectacular, y en algunos Ayuntamientos como el de Montalbán y el de Palma del Río ya está establecido los servicios. También resaltar que desde el año pasado, en la Feria se han puesto estos servicios con una persona que los custodia. Ahora va a ver otro colectivo que van a ser en los tres grandes teatros de Córdoba: Gran Teatro, Teatro Góngora y Axerquía. Algo así es muy necesario, realmente, un servicio de estas características vale 2.500 euros, que eso es una cuantía irrelevante, por eso estamos hablando con los Ayuntamientos para que los intenten poner en los sitios más relevantes. Ahora, Fapoe (Federación de asociaciones de personas ostomizadas de España), está tomando en consideraciónn la posibilidad de que en grandes almacenes se establezca al menos un servicio, no cuesta nada y le alegras la vida a un montón de personas.

