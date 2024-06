La Agencia Tributaria devuelve cerca de 80 millones de euros a los contribuyentes cordobeses

La Agencia Tributaria ha devuelto ya cerca de 80 millones de euros a los contribuyentes cordobeses. Eso supone un 63% de la cantidad total solicitada en la provincia de Córdoba, que asciente a 126,5 millones de euros. El dinero devuelto en los dos primeros meses de la campaña de la Renta 2023 es un 1,85% más que hace un año.

Esta no es la única cifra que se ha incrementado. El número de declaraciones presentadas ha ascendido un 7%, pasando de 242.244 a 259.067. A nivel andaluz, la cifra también ha aumentado considerablemente. De un año a otro, la diferencia es de casi un 8%. Este año, el total de contribuyentes en la región es de 2.944.016.

El dinero devuelto en los dos primeros meses de la campaña de la Renta 2023 es un 1,85% más que hace un año. / CÓRDOBA

De las 193.760 solicitudes totales de devolución, la Agencia Tributaria en Córdoba ha abonado casi un 77%. En cifras absolutas suponen 148.866. En toda la comunidad, se han formulado 2.241.477 de devolución y se ha pagado un 77,39%. La cantidad abonada es superior al millón de euros. Y supone tan solo un 63,89% del total solicitado.

"Aceleración" de las devoluciones

Según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa este lunes, el organismo público ya ha abonado la devolución de 6.013 millones de euros a 8.686.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2023 en todo el país. A esta fecha se han abonado el 76,6% de las solicitudes de devolución y el 64,4% de los importes.

El Gobierno destaca que "se mantiene de esta forma una fuerte aceleración de las devoluciones con respecto a las realizadas el año pasado (+9,2% en número y +9,6% en importe), en paralelo a la propia agilización de las presentaciones y solicitudes de devolución".

Crece la vía telemática

En la nota de prensa remitida por Hacienda, se resalta el crecimiento de la vía telemática como canal de presentación, con 1,4 millones de declaraciones presentadas por la aplicación móvil o por teléfono. "Además de la página web de la Agencia Tributaria como canal telemático principal, se ha producido un nuevo y sustancial crecimiento de la presentación a través de la aplicación móvil, con más de 575.000 declaraciones (+25%), de las cuales casi 434.000, un 23% más que el año pasado se corresponden con presentaciones en un solo clic", señala.

"También vuelve a crecer el número de contribuyentes que eligen el plan Le Llamamos de confección telefónica de declaraciones", precisa el Gobierno. Para este servicio de atención personalizada, hasta ahora han solicitado ya cita más de 1.048.000 contribuyentes, de los cuales ya cuentan con la declaración presentada 852.200, un 4,8% más que el año pasado. "Los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que requieran asistencia personalizada cuentan así hasta el final de la campaña con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas", recuerda la Agencia Tributaria.

Comienza la asistencia en oficinas

A su vez, desde este lunes, la asistencia personalizada por teléfono se complementa con el servicio tradicional de confección de declaraciones en las oficinas que la Agencia Tributaria presta en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva, según especifica Hacienda, adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes.