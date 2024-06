'Panem e futbolenses'

Aunque nos jugamos hasta el agua, de las elecciones europeas estamos pasando a mil por hora. Apenas se han visto políticos por los mercadillos, no te digo más. Encima, los pocos mítines que programan los echan a competir con la final de la Champions League, lo que es tener más moral que el Alcoyano, vaya (Yolanda Díaz, 19.00 horas -Vinicius, 21.00 h.). Por cierto, hablando de fútbol decir que el Ayuntamiento ha hecho una excepción colocando en sus balcones la bandera del Córdoba CF para apoyar al equipo en el play off y colocará hoy por la tarde una pantalla gigante en el Palacio de Deportes Vista Alegre para que los cordobeses vean el encuentro entre el equipo blanquiverde y la Ponferradina. Que no nos falten panem et futbolenses.

En lo municipal, esta semana se ha cumplido un año de la victoria de José María Bellido en las elecciones del 28M, y el alcalde lo ha celebrado pidiéndole a quienes le votaron entonces que el 9J apoyen de nuevo al PP. Desde hace un año, el regidor campea por Capitulares con la comodidad que dan 15 concejales -le gusta decir a Juan Hidalgo (Hacemos) que «el alcalde reina, no gobierna»- y también con el trabajito que dan 15 concejales cada uno de su padre y de su madre. Sigue Bellido sin utillero que le ordene el vestuario, y ahí está el hombre recogiendo las equipaciones y las zapatillas que les dejan tiradas sus ediles por los rincones del complejo municipal. Unos más que otros, eso es verdad.

Apuntar, por otro lado, que esta semana hemos enterrado por fin el Mayo Cordobés y lo hemos hecho con su ración de debate, que no puede faltar, y cifras récords: 1,2 millones de personas han pasado por El Arenal, según los datos facilitados por el gobierno municipal. Desconozco dónde estaba el torno para contar a los feriantes, pero deduzco que de la marabunta (saludos cordiales a Rafael Gómez) dan una idea los pasajeros de Aucorsa, que casi llegaron al millón, y un 20% más de basura que recogió Sadeco. Queda pendiente que la Alcaldía convoque a los implicados a una reunión para hablar del botellón en las cruces y del modelo de feria, que ya no es tan abierto como rezaba el eslogan, y en la que no sé si por decreto habría que obligar a las casetas a poner sevillanas para escuchar a El Pali si quiera una vez en los 9 días de festejos.

Con un poco de suerte, lo que parece que tendremos este verano es cine a la luz de la luna. Solo falta, al parecer, que el Ayuntamiento haga un guiño al empresario cordobés que se ha decidido a proyectar sueños en las noches de verano y dar vida al Fuenseca, Delicias y Olimpia durante el resto del año. Antonio Amil Corredera, de casta le viene al galgo, se ha liado el celuloide a la cabeza y ha apostado por defender el legado de Martín Cañuelo en una ciudad que es una tundra cultural cuando se apagan los focos del Festival de la Guitarra. Por ahora, entre el empresario y los herederos de Esplendor Cinemas hay un preacuerdo que se materializará, dicen, si el Ayuntamiento les da «cariño». En presupuestos, de momento, el Consistorio dispone de una partida de 45.000 euros para arrendamiento de estos espacios y un mandato del Pleno, que se comprometió a lograr no solo la supervivencia de los cines sino a que fuesen declarados Bien de Interés Cultural.

La semana también ha traído novedades turísticas (no, el espectáculo nocturno del Alcázar seguirá de momento sin ofrecerse), que de algún modo también están vinculadas con el balompié. Con el beneplácito del gran jefe indio andaluz, el consejero de Cultura, Arturo Bernal, le ha dado un trallazo a la propuesta del presidente de la FAMP, a la sazón alcalde de Córdoba, y a sus homólogos de Málaga y Sevilla pese a ser todos del PP de implantar una tasa turística a la que se oponían los empresarios. En una reunión de media hora, Bernal creó, disimulando lo lejos que había llegado el esférico, un observatorio para el estudio de la sostenibilidad turística, y anunció que empezará a cobrar por entrar en los museos andaluces, Medina Azahara en el caso de Córdoba. En público, Bellido ha dicho que se siente «satisfecho» con esta solución impulsada por la Junta, pero no creemos que renuncie a izar la bandera de la sostenibilidad en el turismo (en Córdoba ha dado el primer paso para limitar las viviendas turísticas). El turismo es un negocio, nadie lo duda, pero también tiene efectos perniciosos en los municipios. Y la solución no solo es cuestión de pasta. También está de turismo pero sexual, Manas, el nuevo inquilino del Zoo, un pelotazo de rinoceronte que ha nacido en Francia y que ha llegado a la ciudad vía Polonia para procrear.

Suscríbete para seguir leyendo