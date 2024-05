La Universidad de Córdoba anuncia la suspensión de acuerdos con Israel

La Universidad de Córdoba ha anunciado que no suscribirá acuerdos con universidades, organismos o instituciones israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Igualmente, pide el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas. "La UCO reafirma su compromiso por la paz y exige que el Estado de Israel respete el derecho internacional, detenga los ataques en campos de desplazamiento, permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que e se articulen medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer, lo antes posible la reconstrucción y recuperación del Estado Palestino". Así lo recoge el acuerdo del Consejo de Dirección del que el rector ha informado en el transcurso de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno celebrada hoy en la que dado informe favorable al III Plan de Igualdad de la institución académica y se ha aprobado la Programación Universitaria de la Universidad de Córdoba 2025-2028.

Acuerdos sobre el conflicto en Palestina

En su informe, el rector ha dado a conocer el acuerdo del Consejo de Dirección en el que la Universidad de Córdoba manifiesta “su firme compromiso con la paz, la justicia social, la salvaguarda de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos”. Para ello, se basa en el mandato conferido a las universidades por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, de fomentar “la participación de la comunidad universitaria en actividades y proyectos relacionados con la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia social, la paz y la inclusión, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y en coherencia con sus Estatutos y su Código Ético.

Para sus acuerdos, se han tomado en cuenta las evidencias presentadas tanto por Naciones Unidas como por la Corte Penal Internacional con relación a los actos que el Estado de Israel está perpetrando en los territorios palestinos, que tienen la consideración de genocidio, “con la determinación de contribuir en el marco de sus competencias al fin de esta masacre”. La Universidad de Córdoba se compromete a intensificar las relaciones con universidades palestinas y cooperar con las ONGs para ayudar y acoger a estudiantes, personal investigador y profesorado palestino y a quienes, con independencia de su nacionalidad, hayan sido represaliados por su oposición a la masacre. En este sentido, se ha ratificado la Declaración de Compromiso de la Universidad de Córdoba con las Personas Refugiadas. Igualmente, se creará un plan de incentivos al PDI de la UCO que establezca programas de investigación y trabajo orientados a la reconstrucción de Palestina, así como a su desarrollo industrial, económico, médico y humano. La UCO también incorporará en las próximas solicitudes de acciones Erasmus + K171 la colaboración con universidades palestinas y, asimismo, otorgará la máxima prioridad a la cooperación con Palestina en el plan UCO-Refugio y en la convocatoria del Plan Propio de Cooperación Internacional de la UCO que se lanzará a principios de 2025.

La Universidad de Córdoba ha informado de que actualmente no mantiene convenios activos de movilidad entrante ni saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes ni de lectorado ni cursos de verano suscritos con universidades israelíes.

Asimismo, ha anunciado que no firmará nuevos acuerdos ni participará en nuevos proyectos internacionales de investigación o de cooperación académica con universidades israelíes que no hayan mostrado expresamente su firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario y suspenderá las relaciones comerciales con empresas israelíes que no se comprometan con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario, sea cual sea el tipo de servicio o suministro. La. UCO se compromete a revisar las relaciones institucionales con empresas y entidades que no cumplan con el derecho internacional humanitario en virtud del principio de transparencia que rige la política de la Universidad de Córdoba.

Por último, pide “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas, organización a la que condenamos sin paliativos por los actos que cometieron el pasado 7 de octubre”. Igualmente, exige “que el Estado de Israel respete el derecho internacional, detenga los ataques en campos de desplazamientos, permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer, lo antes posible la reconstrucción y recuperación del Estado Palestino”.