El PP promete impulsar un gran plan hidrológico en Europa si gana las elecciones del 9J

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, se ha dado este jueves una vuelta por el cinturón verde de Córdoba en el que ha sido un acto de campaña de las elecciones europeas centrado en el agua y en las políticas medioambiantales. Moreno, acompañado de la plana mayor del PP cordobés, ha prometido tres cosas en materia de agua que beneficiarán, de cumplirse, de forma directa a Andalucía. Ha hablado de elaborar el primer gran plan hidrológico de Europa, entendiendo que su partido y en concreto Andalucía han llevado hasta Bruselas la sensibilidad en materia de políticas hidráulicas.

"Hace cinco años nadie hablaba de agua en Europa", ha asegurado el también presidente de la Junta de Andalucía, que ha añadido que cuando planteaba los problemas de Andalucía en cuanto a la sequía "me veían como un marciano". Para Moreno, es clave que la exconsejera de Agricultura Carmen Crespo ocupe el número dos de las listas del PP a estos comicios, pues se reforzará el papel de Andalucía en Europa y se hablará más de uno de los grandes problemas de la comunidad, la sequía.

Juanma Moreno, junto al alcalde de Córdoba, conversa con un grupo de senderistas. / A. J. GONZÁLEZ

Entre esas promesas en políticas de agua, además del plan hidrológico, Moreno ha hablado también de crear la figura de un comisario que se centre en exclusivo en esta materia. A ello se suma una tercera promesa, permitir que parte de los fondos europeos se puedan dedicar a obras en materia hidráulica (tanto para consumo como para riego) "independientemente de que llueva o no". Esas obras, ha reconocido Moreno, son lentas y costosas, pero también entiende que necesarias porque "si no tenemos agua porque no llueve no podemos competir ni progresar en igualdad de condiciones".

Cinturón verde de Córdoba

Este acto de campaña ha transcurrido en parte del cinturón verde de Córdoba, que está ejecutando la Junta de Andalucía y cuya dos primeras fases ya están concluidas. Moreno se ha dado un paseo por uno de los senderos de esta vía acompañado de representantes del PP cordobés y, en esa ruta, ha charlado con caballistas, senderistas y deportistas. El presidente de la Junta ha asegurado que se trata "de uno de los días más bonitos de la campaña" por, precisamente, transcurrir al aire libre y sobre un espacio en el que el Gobierno andaluz "va a invertir un total de cinco millones de euros".

Moreno acaricia a un caballo durante su paseo por el cinturón verde de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El líder de los populares andaluces cree que este cinturón verde "es un ejemplo claro de cómo conectar la ciudad con el medio rural" y considera que Europa "debe apostar por una trasición ordenada en el campo" y por un papel clave de la agricultura, que en una tierra como Andalucía es clave para el empleo.

Moreno se ha referido a aquellos votantes que creen que estas elecciones europeas "no sirven para nada" y les ha recordado que "en Europa se deciden muchas cosas", como las negociaciones de la PAC o el reparto de fondos europeos.