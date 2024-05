"Se necesitan estudiantes en este mundo, en el sector agrario y forestal"

La catedrática de Producción Vegetal en el Departamento de Agronomía, Mª del Carmen Campillo García es la nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO). La incorporación de las nuevas tecnologías en el sector, la necesidad de contar con más estudiantes y la alianza con las empresas centran la conversación con la nueva directora.

-¿Cómo ha llegado a ponerse al frente de la Etsiam?

-Siempre me ha gustado la labor de docente, pero no solamente para transmitir conocimientos, sino que nuestros estudiantes y los profesionales del futuro estén llenos de valores para cuidar el planeta y este mundo rural que tenemos. Yo empecé con investigación, luego llevé mitad y mitad, investigación y docencia, y con el tiempo me he ido dando cuenta de todo lo que se puede hacer cuando acompañas a personas jóvenes que en cuatro, cinco o seis años terminan siendo profesionales. Y esa ilusión por seguir acompañándoles, transmitirle conocimientos, y valores, eso es lo que más me ha alentado para estar al frente de nuestra escuela. De hecho, al programa que presento le he puesto un lema: Formar para transformar con la ingeniería el servicio agroforestal.

-¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante?

-Siguiendo lo que comentaba anteriormente, formar. No solamente con conocimientos, sino también con valores. Un estudiante, cuando llega a la Universidad, no solo viene a buscar créditos y asignaturas, también hay una formación detrás de todo esto. Que el estudiante tenga ganas de aprender, animarles a participar en las diferentes actividades que hay, cursos, prácticas, colaboraciones con los departamentos, también fomentar sus relaciones con el profesorado, con las empresas que tenemos a través de las distintas prácticas, actividades cuando vienen a impartir cursos o charlas específicas, en definitiva, que piensen, que tengan espíritu crítico, que salgan formados no solamente en contenidos, sino esa formación integral que les va a preparar para el futuro.

-La escuela abarca distintas ramas, ¿qué tipos de profesionales hacen falta?

-Es un campo muy abierto, tenemos profesionales que se dedican al sector primario, desde gestionar fincas, y las hay muy diversas (cultivos hortícolas, herbáceos, leñosos), o la gestión de ganaderías. También profesionales que se dedican a la transformación de todos estos productos, que pueden ser bodegas, almazaras, la cadena de frío. Los que se dedican a la comercialización. Recientemente, profesionales para la gestión de bosques, del medio natural, de la madera, que ahora viene como producto natural y que cada vez se está incorporando más en nuestras vidas, o también los que se dedican a la gestión de fuegos a todos los niveles, desde prevención, extinción, recuperación de los bosques después del incendio. Son muchos los aspectos y detrás de cada uno está el aspecto innovador, se le suma toda la parte digital, de sensorización e inteligencia artificial. Estamos en esta etapa profesional de recuperar datos para poder interpretar, modelar y que nos ayude a predecir o que sirvan como base para gestionar mejor las actividades que tengamos por delante.

-¿Qué futuro tienen en Córdoba y su provincia estos profesionales?

-Córdoba es eminentemente agrícola, tiene cultivos y campos muy relevantes. Tenemos el reto en estos momentos de mirar hacia un planeta sostenible. Y en ese camino de la sostenibilidad, cualquier mejora e implementación que hagamos va a ser bien recibida. Y toda esta sostenibilidad viene de la mano la digitalización. Esas actividades que se venían haciendo de manera tradicional, el reto ahora es hacerlo de manera sostenible. Esa sostenibilidad económica, para que a los agricultores o ganaderos les siga siendo económicamente viables, pero también la sostenibilidad medioambiental, social, cultural.

-¿Cómo aplica un agricultor las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial?

-Con programas que te ayuden a tomar decisiones, teniendo en cuenta que partimos de la recolección de muchos datos de años pasados, de cómo se gestionaba tiempo atrás, se pueden generar modelos que en función del día te ayuden a hacer ciertas predicciones, que te ayuden a la toma de decisiones de una manera más sencilla.

-¿Cómo está incorporando la Universidad estos avances a sus modelos de enseñanza? Para los próximos años se prevén nuevas formaciones, ¿no es así?

-Ahora mismo tenemos un máster que es Digital-Agri, que ayuda a los profesionales a reforzar la parte más digital y que se complementa con su formación agronómica o forestal. Porque, esto inicialmente podría estar más relacionada con otro tipo de ingeniería, pero si tú no conoces los procesos naturales de la agricultura o del sector forestal, difícilmente puedes diseñar los límites o cuál es el fin de una máquina, de un programa, de un sensor, es necesario complementar con la formación agraria, enológica y forestal. Además, para dentro de tres o cuatro años se va a iniciar un nuevo grado que se llama Ciencia e Ingeniería de Datos, de carácter interuniversitario.

Mª del Carmen Campillo en Rabanales. / Víctor Castro

-¿Qué papel juegan las empresas en la formación de estos estudiantes?

-Las empresas para la escuela son fundamentales y esenciales, porque no solamente nos permiten que nuestros alumnos hagan prácticas, también en algunos casos se acercan a nosotros para colaborar en proyectos de transferencia, de investigación, de innovación. Nosotros nos nutrimos y estamos al servicio del sector agrario y forestal, lo que hay en el mundo real lo compartimos en nuestras clases con los estudiantes. Los estudiantes también saben de las empresas. Estamos en permanente contacto con las empresas, de tal forma que para el curso que viene empiezan unos másteres cuyo plan de estudios se acaba de renovar y son másteres duales, es decir, que tenemos una cartera de empresas que han confiado en nosotros y va a contratar estudiantes que harán allí la parte de optativa, las prácticas de empresa y el Trabajo Final de Máster. Son los primeros másteres duales de la UCO.

-¿Sigue siendo la empleabilidad muy alta en este sector?

-Prácticamente del 100% en los primeros meses cuando salen Pero se necesitan estudiantes con la formación complementaria en la parte digital debido a la alta demanda que tiene el sector, bueno, no solamente en la parte específica. Necesitamos estudiantes del sector agrario y forestal. Recientemente, desde el Ministerio han salido oposiciones y no se llegan a cubrir las plazas que necesita la administración. Se necesitan estudiantes en este mundo, en el sector agrario y forestal. Vivimos un momento en este sentido, para encontrar trabajo, muy bueno, se colocan muy bien. Y desde aquí también hago un llamamiento a las chicas, se necesita la mirada crítica femenina del sector agroforestal.

-¿Aún hay poca representación femenina?

-Es cierto que comparado con otras ingenierías puede ser una de las que más mujeres hay, pero seguimos queriendo más. El espíritu, la mirada y el pensamiento femenino es necesario en este sector, porque nos estamos perdiendo mucho. En el sector agrario y en el mundo agrario siempre ha habido mucha mujer, pero a la sombra, antes se trabajaba sin visibilidad, y afortunadamente las políticas han ido cambiando favoreciendo la inserción de la mujer a todos los niveles. Y vamos en la buena línea, pero queremos más, que hay muchas mujeres que valen mucho.

-¿Cómo se está aplicando a la investigación el cambio climático?

-Todos los que trabajamos en el mundo agrario tenemos muy presente lo que es el cambio climático, cómo nos afecta. Los de sanidad vegetal sus prioridades ahora es la lucha contra enfermedades emergentes debido al cambio climático. Yo trabajo en suelos y las propiedades de algunos suelos están alteradas debido a ese cambio climático, falta de agua, más sequía, mayor salinidad, alteraciones en los contenidos de materia orgánica. Está muy presente, muy patente. Y ahora mismo nuestras líneas de investigación todas tienen un elemento adicional que es la preocupación por el cambio climático.

