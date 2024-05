El hospital Cruz Roja de Córdoba insta a dejar de fumar con la campaña 'Después del último cigarrillo'

El hospital Cruz Roja de Córdoba ha lanzado la campaña informativa 'Después del último cigarrillo' con motivo del Día mundial sin Tabaco que se celebra este viernes 31 de mayo para incidir en los beneficios inmediatos que produce el dejar de fumar.

Según el doctor Rafael Giménez Domenech, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital, “Después del último cigarrillo, se reduce el riesgo de presentar enfermedades. Desde el punto de vista clínico, en pocas horas puede mejorar la tensión arterial, la oxigenación, el gusto y el olfato. Disminuye el riesgo de muerte súbita, mejora la función respiratoria, en 1-3 meses se puede notar un aumento de la capacidad física, reduce las infecciones bronquiales y faríngeas, disminuye el riesgo de trombosis e infarto, etc. En las personas que ya tengan algún daño orgánico producido, incluso aun siendo subclínico, pueden experimentar mejoría aunque dicho daño no sea reversible. En cualquier caso, evitarán la progresión a una lesión de mayor gravedad. Otros beneficios adicionales son el ahorro económico, mejora del aspecto físico (mejora la piel y el color de las uñas), menor riesgo de incendios o accidentes, no perjudicará como fumadores pasivos a los que convivan con él, etc.”

Esta campaña contempla acciones informativas directas en consulta a pacientes fumadores a los que se les animará a dejar de fumar incidiendo en los efectos beneficiosos que se producen tras el último cigarrillo, así como en redes sociales incidiendo en este aspecto.

50.000 muertes al año en España

Con esta campaña, el hospital Cruz Roja de Córdoba quiere animar a los fumadores a dejar este hábito que solo en España causa 50.000 muertes al año, de las que casi la mitad son por neoplasias malignas (pulmón, vejiga, esófago y páncreas entre las más frecuentes), seguidas de las derivadas por enfermedades cardio y cerebrovasculares (infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica, accidente vascular cerebral, enfermedad vascular periférica, etc) y en tercer lugar, las debidas a enfermedades respiratorias no neoplásicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras). La EPOC es la más común, siendo su prevalencia del 10% en España.

En este sentido, el doctor Giménez Domenech advierte de que “la dificultad radica en lo silente del daño que va produciendo, y en la necesidad de actuar antes incluso de que aparezcan los síntomas. Yo siempre explico a mis pacientes que fuman, aunque acudan a consulta por otros motivos, que el tabaco es una trampa con temporizador, un ardid que bajo un aparente beneficio placentero inmediato esconde un perjuicio grave a medio-largo plazo. Si los síntomas aparecieran de inmediato al acto de fumar, nadie lo haría. Los síntomas más frecuentes de que se puede estar produciendo un daño orgánico serían: disnea o cansancio a menores esfuerzos, tos, expectoración matutina habitual, dolor gemelar al andar, etc.”

Programa de detección precoz del cáncer de pulmón

Dado que el hábito tabáquico es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón, el hospital Cruz Roja de Córdoba implantó hace unos años de forma pionera en Córdoba este Programa de cribado, dirigido sobre todo a fumadores mayores de 40 años con un consumo elevado de tabaco y a exfumadores que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años.

Este programa incluye la realización de un TAC de baja dosis que permite diagnosticar la enfermedad en un estadío incipiente en el que sea posible su curación con garantías, ya que examina la cavidad torácica para determinar si hay nódulos pulmonares y detectar tumores en las primeras fases.

Y es que el cáncer de pulmón, actualmente, en el 80% de los casos, es diagnosticado en estadíos avanzados, en los que las opciones curativas son prácticamente inexistentes y por ello, la supervivencia a 5 años, es menor del 20% de los casos.