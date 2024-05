El Ayuntamiento se muestra dispuesto a "echar una mano en lo que haga falta" ante la reapertura de los cines de verano

Todo parece indicar que la apertura de los cines de verano en Córdoba para esta temporada, está cada vez más cerca. Sobre la mesa se encuentra el preacuerdo para la apertura de los cines de Fuenseca, Olimpia y Delicias en Córdoba por parte del heredero de Splendor Cinema, la empresa de Martín Cañuelo encargada de la gestión de los espacios, y el empresario Antonio Amil Corredera, quien habría mostrado su interés en asumir la gestión. Ante esta negociación la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha expresado que "el Ayuntamiento está dispuesto a echar una mano en lo que haga falta".

Por el momento se desconoce el papel que jugará el Consistorio además de mantener el convenio que ya existía con la Delegación de Cultura. Sobre esto, el empresario Amil, reconoció que "la implicación del Ayuntamiento es necesario, por lo que no podemos concretar más mientras no haya respuesta". En estas líneas, Cañuelo reconoció que "el apoyo del Consistorio es de vital importancia para la supervivencia de estos espacios tan queridos y requeridos por la ciudad", e indicó que "la colaboración del Ayuntamiento no solo garantizaría la continuidad de esta tradición, sino que también contribuiría al fortalecimiento de la identidad cultural de Córdoba".

Tras estas palabras la teniente alcalde ha indicado que "estamos encantados de que se haya llegado a un acuerdo, y que el impulso de los cines de verano venga de la empresa privada nos parece fenomenal". Además, ha resaltado el compromiso "para seguir manteniendo los cines de verano como una actividad dinamizadora de la cultura en nuestra ciudad, y es algo casi exclusivo a nivel nacional, el compromiso está vigente".