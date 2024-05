Hacemos y Vox arremeten también contra el PP por la deriva de la Feria de Córdoba

Los grupos de Hacemos Córdoba y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba se han unido a las críticas vertidas ayer por el PSOE sobre la Feria de Mayo, al entender que la cita por excelencia de mayo está tomando una deriva peligrosa que desvirtúa el modelo que siempre tuvo la ciudad.

El portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha hecho hoy una valoración sobre el Mayo Festivo y en especial sobre la Feria de Córdoba. El edil ha reseñado lo ocurrido en las Cruces de Mayo, con las masificaciones de algunas instalaciones en zonas como Santa Marina, que a su juicio ha puesto "en peligro" a los vecinos y ha llevado a los mismos responsables de esas cruces a pedir una reflexión sobre la deriva de la fiesta. "Sin embargo el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares de la ciudad (Julián Urbano) echó un baló adelante y dijo que había normalidad y a las dos horas hubo una reprobación por parte del alcalde diciendo que este modelo había que pensarlo".

El grupo municipal de Hacemos Córdoba, junto a la portada de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

Sobre los patios, Hacemos Córdoba ha recordado que al inicio del concurso el Ayuntamiento no había puesto a disposición de los visitantes el mapa y ha pedido que se posibilite el acceso de los cordobeses a estos recintos ante la dificultad de hacerlo "por la masificación" que sufren.

Respecto a la Feria de Mayo, Hacemos entiende que es "una ocurrencia" del alcalde anunciar que dará a los caseteros una preestructura de hormigón y la preinstalación de luz y saneamientos para ahorrar costes de montaje. "Desde Hacemos Córdoba pedimos menos hormigón y más sombras y reforzamiento de los servicios públicos", ha exigido. También ha lamentado que hayan descendido el número de colectivos y que no se haya implementado la flota de Aucorsa para dar servicio al recinto de El Arenal. Por último, Hidalgo ha denunciado que en la feria "no hay transparencia, ni participación y no se cumplen las bases".

La opinión de Vox

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha anunciado que va a iniciar una ronda de reuniones y contactos con personas y entidades afectadas por el que entienden como "degradado" el modelo de feria actual. "Ya que el PP no es capaz de hacer un plan serio y afrontar las soluciones será Vox quien lo haga”.

Badanelli ha recordado que desde su grupo llevan unos años denunciando que hay que "darle una vuelta" al modelo de feria y ha animado a aplicar el plan de feria que ya se había consensuado en la comisión de feria.

Además ha lamentado que el Ayuntamiento niegue la posibilidad de mantener las estructuras de las casetas todo el año, cuando se permite a algunos colectivos mantenerlas, "una de ellas precisamente la del Partido Popular". "Nos parece que es aplicar la ley con dureza para terceros y ser flexible cuando me toca a mí, sobre todo es falta de valentía a la hora de afrontar soluciones”, dice Badanelli.

“La feria se muere, cada vez tiene menos casetas y cada vez es menos feria, más discotecas y un ambiente que no compartimos. También el botellón y cosas que han pasado esta feria nos muestra la deriva que está cogiendo”, denuncia la portavoz.