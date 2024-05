El presidente de la FAMP, "satisfecho" pese al descarte por ahora de la tasa turística en Andalucía

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "muy satisfecho" tras la reunión celebrada ayer en Málaga con representantes del sector turístico y de la Junta de Andalucía para abordar la implantación de una tasa turística, algo que de momento no se hará al haberse considerado prematuro. "Nos sentimos atendidos y escuchados", ha aseverado hoy el representante de la FAMP, a pesar de que lo acordado excluye por ahora la posibilidad de establecer ese gravamen a los visitantes que lleguen a Andalucía, como habían pedido alcaldes como el de Sevilla, Málaga y el propio Bellido.

Reunión de la Junta con los empresarios y la FAMP en Málaga, este lunes. / Álex Zea

En cualquier caso, el presidente de la FAMP valora que se haya creado un observatorio para estudiar esta cuestión en torno al turismo, "la principal industria de nuestra tierra, también de Córdoba, y un aportador de empleo y de riqueza enorme e insustituible para Andalucía", ha reconocido. No obstante, Bellido ha recordado que esta actividad también tiene a veces "consecuencias no deseadas" para los municipios relacionados "con un criterio de sostenibilidad, social y ambiental", que provocan en ocasiones "el vaciamiento de los barrios, el encarecimiento de los precios de la vivienda y molestias a los vecinos que viven más intensamente en las zonas turísticas de nuestras ciudades".

El alcalde ha recordado que todo eso tiene un coste añadido para los ayuntamientos por la sobrefinanciación de los servicios públicos, por lo que entiende que la reunión de ayer es un logro porque se ha empezado a estudiar este tema. "Ayer logramos que tanto Junta de Andalucía, como la Confederación de Empresarios y nosotros (los alcaldes) nos pusiéramos de acuerdo en sentarnos en torno a un observatorio de sostenibilidad turística local, donde analicemos todos estos aspectos, donde ya empecemos no a negociar, sino a trabajar, y donde todos tomemos conciencia de estas circunstancias que se dan en las ciudades".

Por último, el presidente de la FAMP ha valorado que todas las partes tomen conciencia del punto de vista de cada sector y ha reconocido que "tocar cualquier pieza" que tenga que ver, por ejemplo, con una tasa turística, "puede alterar ese ecosistema y producir también unos efectos no deseados, como la pérdida de competitividad o la pérdida de flujo turístico". En ese sentido, ha valorado que el observatorio que ahora se crea servirá para recopilar todos los datos objetivos para que con ellos se empiecen a dar soluciones.

Freno a las viviendas turísticas y al turismo de borrachera

En esta línea, Bellido ha puesto de ejemplo a Córdoba, donde ayer mismo se dio el primer paso para limitar el número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas del casco a través de la elaboración de una ordenanza. En todo caso, el alcalde limita a dos las zonas con posibles problemas por el alto número de viviendas turísticas: las calles del entorno de la Mezquita-Catedral y la de Miraflores-Campo de la Verdad. "En el resto de la ciudad, los datos del INE nos dicen que el porcentaje no llega al 1% en la mayor parte de los barrios, con lo cual, ahí es donde centraríamos primero las limitaciones que se podrían poner y para eso hay que hacer previamente un estudio muy serio de mercado", ha explicado.

Por otro lado, el alcalde también se ha referido a la ordenanza de convivencia que se ha empezado a redactar y de la que habrá un borrador en los próximos días, para regular el llamado turismo de borrachera y de despedidas de soltero.

visitas, visitantes, turistas de grupos en el yacimeinto arquitectonico de Medina Azahara / FRANCISCO GONZALEZ

Pagar por ver Medina Azahara

Por último, se ha mostrado a favor de que la Junta de Andalucía quiera cobrar por entrar a los museos andaluces, en el caso de Córdoba a Medina Azahara, para poder hacer frente al mantenimiento de esos espacios y sus colecciones. "Yo tengo que ser coherente, nosotros en los museos municipales cobramos, con lo cual entiendo que la Junta de Andalucía, cualquier administración haga lo mismo porque los servicios públicos tienen un coste", ha dicho.

"Es razonable que la Junta de Andalucía quiera empezar, primero, a poder financiar parte de esos costes con las entradas, y segundo, a dotarlo también de un valor. Muchas veces, si no le ponemos a las cosas un precio, y son gratis, parece que no valen nada. De Medina a Zara, qué vamos a decir si es Patrimonio de la Humanidad". En todo caso, el alcalde cree que la entrada que termine aprobando la Junta "no va a ser tampoco muy alta".