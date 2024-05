La Operación Kilo Primavera se celebrará este fin de semana en Córdoba en nueve cadenas de supermercados

La Operación Kilo Primavera, que recogerá alimentos para familias en situación desfavorecida en Córdoba y provincia, tendrá lugar el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio. Participarán nueve cadenas de supermercados, que recogerán las donaciones mediante aportaciones en línea de caja y con la compra directa de alimentos.

El vicepresidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Juan José Cas, ha dicho en el acto de presentación de la campaña que esta se realizó la semana pasada a nivel nacional, pero que "la celebración de la Feria de Córdoba hacía inviable un posible éxito de esta campaña en la ciudad". "La situación que tenemos es de no poder perder ninguna oportunidad de captar alimentos", ha continuado Cas. Debido a esta situación, desde el Banco de Alimentos se solicitó el aplazamiento de una semana de la campaña, algo que "unas cadenas han aceptado y otras no han querido o no han podido".

Imagen de archivo de la última campaña de recogida de alimentos en Córdoba. / A.J.González

Juan José Cas ha querido aprovechar la presentación de esta campaña para hacer ver la situación que están sufriendo los bancos de alimentos. "Ahora mismo estamos bien dotados gracias al esfuerzo propio porque, como sabéis, este año ya no han entrado alimentos de los fondos europeos". Y es que el Gobierno decidió cambiar el sistema anterior de los fondos europeos por uno nuevo consistente en tarjetas monedero. Sin embargo, estas tarjetas monedero, que tenían que haber entrado en funcionamiento el 1 de abril para las familias con hijos menores de edad, aún no están en vigor.

A la espera de las tarjetas monedero

"El Banco de Alimentos sigue atendiendo al mismo número de familias que ha atendido siempre sin tener en cuenta los cambios". "Tenemos que ser un poco más parcos a la hora de entregar alimentos porque tenemos que llegar a las mismas personas con mucha menos ayuda". Estas han sido las palabras del vicepresidente del Banco de Alimentos ante las adversidades que están encarando ahora. Frente a la incógnita existente respecto a la fecha de llegada de las tarjetas monedero -que se entregarán a la Cruz Roja, puesto que se ha excluido a los bancos de alimentos-, desde Córdoba son positivos. Afirman que "cuando lleguen las tarjetas reducirán el número de familias que van a recibir este tipo de ayudas y volveremos a ser un poquito más generosos".

Trabajadores del Banco de Alimentos de Córdoba preparando un pedido. / Rafael Sánchez

Los supermercados que participan en la campaña

En cuanto a las cadenas que participarán en la Operación Kilo Primavera, serán "en orden alfabético y a nivel nacional: Dia, El Corte Inglés, Hipercor, Mercadona y Supercor. A nivel local contribuirán Alsara Super Alcoop, Coviran, Deza y Piedra". "Todas las cadenas recibirán las donaciones con aportación en línea de caja, excepto Alsara Super Alcoop y el Coviran de Montilla, que solo admitirán donaciones de alimentos", ha indicado Cas, quien también ha querido aclarar que "para el Banco de Alimentos es mucho más eficaz recibir las aportaciones en línea de caja, lo que les permite no tener que clasificar alimentos y comprar lo que más necesitan". "Le pido a todos los cordobeses que sean generosos, porque la situación que tenemos es un poquito delicada", ha apuntado Juan José Cas. Dan cobertura a 197 instituciones, de las cuales 77 son de consumo -comedores sociales, casas de acogida, asilos, etcétera- y 109 de reparto -Cáritas-.

"En el primer trimestre de 2023 se han repartido 521.504 kilos, y cada camión carga unos 20.000, por lo que serían un total de 26 camiones. Además, hemos atendido a 22.957 personas: 1.106 son niños de 0 a 2 años, 3.993 son niños de 3 a 15 años y el resto, 17.858, son adultos", ha apuntado Cas. "Cuando se incorporen las tarjetas monedero, los niños estarán aquí incluidos y a ellos habrá que sumarle a los padres, por lo que unas 10.000 personas pasarán a depender de la Cruz Roja a través de las tarjetas monedero".

Por otro lado, desde el Banco de Alimentos de Córdoba han afirmado también que los alimentos que necesitan principalmente "son los básicos": leche, aceite, legumbres, arroz, pasta y galletas. "Antes pedíamos también potitos, y todavía los necesitamos, pero cuando entren en funcionamiento las tarjetas no deberemos destinar recursos para esto".

Funcionamiento del Banco

En el Banco de Alimentos de Córdoba trabajan 35 voluntarios estables, es decir, desempeñan su función como un trabajo normal a jornada completa, y en las operaciones kilo se recurre a los voluntarios para hacer presencia en los establecimientos.