El nuevo sistema Adriano provoca retrasos de dos semanas en la Audiencia de Córdoba

El nuevo sistema de gestión procesal @Adriano está siendo implantado desde hace dos semanas en la Audiencia provincial de Córdoba con "muchos problemas" para los magistrados, los letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios que trabajan a diario en el servicio. De esta forma, el secretario coordinador de Justicia, José Antonio Guerra, afirma que las dos secciones penales y la sección civil llevan, prácticamente, dos semanas sin registrar asuntos, mientras que distintas fuentes consultadas confirman la situación y apuntan que afecta, incluso, a causas con preferencia como aquellas con preso o relacionadas con familias.

En declaraciones a este periódico, algunos funcionarios lamentan que "no se puede trabajar", "se están acumulando los asuntos" y "las incidencias no se solucionan". A modo de ejemplo, José Antonio Guerra señala que en la sección tercera han contabilizado 43 procedimientos sin registrar (de ellos, cinco son causas con preso), lo que "dificulta la tramitación" de estos asuntos. En la Audiencia también han detectado que los procedimientos enviados no se reciben en el órgano correspondiente, entre otros inconvenientes.

Hay que recordar que la implantación del nuevo sistema procesal comenzó el año pasado en los juzgados de lo Social y aquellos que se ocupan de materias civiles, y entonces ya se registraron dificultades. José Antonio Guerra señala que los implantadores de esta herramienta, que se encuentran en la Ciudad de la Justicia para ayudar a los funcionarios, "no tienen los conocimientos ni la preparación suficientes". Así, admite que "ya hay muchas cuestiones donde los compañeros no dan la incidencia, sino que resuelven con los conocimientos que tiene cada persona".

El secretario coordinador de Justicia indica que "cuando esto funcione, parece que será una evolución a mejor, pero ahora mismo estamos soportando muchos problemas". Según detalla, las dificultades derivadas del @Adriano "se están produciendo en todas las provincias de Andalucía".

Por ello, la Consejería de Justicia ha avanzado que cuando finalice su implantación, en el mes de junio, "intentarán mejorar todo lo que se está produciendo, pero hay incidencias que tienen que resolver de inmediato", reclama. José Antonio Guerra lamenta que la consejería "dice que da prioridad a las incidencias más urgentes, pero se repiten de unos lugares a otros".