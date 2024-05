¿Qué pasa si te pillan copiando en el examen de Selectividad?

¿Qué pasa si te sorprenden copiando en el examen de Selectividad? A partir del próximo 4 de junio se celebran en Córdoba los exámenes de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU). Con el objetivo de que las pruebas se desarrollen de forma adecuada, la Universidad de Córdoba (UCO) ha publicado una serie de instrucciones para el alumnado.

Desde la UCO, se pide a los alumnos que realizarán las pruebas que sigan estas instrucciones "de forma precisa y exacta" para evitar contratiempos. Entre otras cosas, la UCO señala que cuando el alumno llegue al aula asignada, deberá dejar su mochila en el lugar indicado por el vigilante y sentarse donde se le indique. Y muy importante: no olvidarse del DNI o documento acreditativo oficial en todos los exámenes.

Sin contacto con el móvil u otros objetos de tipo digital o similar

La UCO también subraya entre las instrucciones a tener en cuenta por los alumnos que realizarán los exámenes de Selectividad, que deberán mantenerse los pabellones auditivos despejados para verificar que no usan dispositivos auditivos no permitidos. Además, durante la realización de cada examen, no se podrá compartir material escolar ni ningún otro objeto, por lo que se le recomienda revisar bien todo lo necesario antes de salir de casa.

Y en cuanto a los móviles, el alumno no podrá tener contacto ni con su teléfono ni con ningún objeto, como un reloj, por ejemplo, de tipo digital o similar durante la realización de los exámenes. Antes de entrar en el edificio se deberán guardar estos objetos en la mochila (con el móvil apagado) y no acceder a ellos hasta la finalización de cada examen y siempre fuera del edificio.

Examen de la PEvAU en Córdoba. / A.J.González

¿Y que pasa si se sorprende a alguien copiando?

Nunca es una buena idea, pero en este caso, en que muchos se juegan su futuro universitario, copiar no debería ser una opción.

Aquí, la Universidad de Córdoba se acoge a la normativa de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, que en una de sus disposiciones recoge que, cuando se detecte a alguien copiando, esa persona "deberá abandonar inmediatamente el examen de la correspondiente materia [...] siendo identificado por la persona responsable de la sede, quien dará traslado de los hechos a la presidencia del tribunal".

El alumno que ha sido sorprendido copiando no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. En ningún caso se devolverán las tasas de matrícula.

Objetos prohibidos

El tribunal considerará que una persona está copiando "si se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando".

Un profesor da instrucciones antes del examen de Selectividad. / A.J. GONZÁLEZ

Excepciones

Excepcionalmente, se podrá hacer uso de dispositivos móviles necesarios por motivos médicos. En estos casos, el uso de estos dispositivos se realizará bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma por parte del estudiante.