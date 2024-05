The show must go on. La fiesta tiene que seguir. Si ayer fue la jornada de las reuniones de empresa y de familiares en el recinto ferial del Arenal, hoy miércoles es el Día del Niño y la Feria de Córdoba se llenará de jóvenes. Por ello, la Policía ha preparado un dispositivo especial de seguridad, con drones y un helicóptero, y con especial relevancia en el entorno del Balcón del Guadalquivir por el botellón. Pero no todo es alegría y diversión en este miércoles que recién empieza. A nivel local, también informamos sobre los planes de la agencia AVRA para rehabilitar varias viviendas en Córdoba. Destinará casi 980.000 euros a este cometido.

Además, destacamos estas otras noticias:

