El Reina Sofía premia y reconoce el esfuerzo de casi un centenar de residentes que concluyen su formación

El hospital universitario Reina Sofía ha celebrado este jueves un emotivo acto de despedida a los 99 especialistas internos residentes que este año terminan su etapa de formación. Algunos comenzaron esta etapa formativa en 2019, otros en 2020, en pleno inicio de la pandemia, o en años sucesivos, según la duración de su especialidad. Llegaron desde puntos muy distintos de España e incluso del extranjero, con el deseo de obtener la mejor formación especializada en el Reina Sofía.

En el acto, el primer residente que ha completado la especialidad de Radiofísica, desde que se introdujo esta docencia en el Reina Sofía, el gaditano Enrique Cano, ha realizado una mirada a los valores adquiridos en esta etapa, destacando que “no importa donde vayamos, llevaremos con nosotros todo lo que hemos aprendido aquí: compasión, humildad, profesionalidad y el espíritu de equipo”.

Primeras enfermeras galardonadas

También han intervenido, en nombre de otros compañeros, la enfermera Ana Marcos, de Madrid, que junto a Andrea Carrasco, de Fuengirola, se han convertido en las enfermeras especialistas que por primera vez han sido reconocidas en este acto por contar con el premio Carlos Pera (en honor a uno de médicos más prestigiosos del Reina Sofía) al mejor expediente durante su residencia. Igualmente, han recibido sendos premios Carlos Pera al mejor expediente a la residencia médica el especialista en Cirugía General y Digestiva, Javier Cejas, de Córdoba, así como la especialista en Reumatología Raquel Ena María Granados, de El Salvador.

Javier Cejas, cirujano especializado en mama

Javier Cejas, que es también vocal de médicos jóvenes del Colegio de Médicos de Córdoba, ha indicado que se ha formado de forma más específica durante su especialidad en la cirugía de mama, una subespecialidad en la que se ha avanzado mucho y muy necesaria para que la mujer que afronta este proceso pueda obtener una mejor evolución. Cejas ha señalado que ha hecho rotaciones en París y La Coruña, pero aunque sabe que aquí en Córdoba hacen falta cirujanos de momento no tiene ningún contrato para quedarse aquí a trabajar, pero sí le han ofrecido un empleo indefinido en Gran Canaria y otra oferta en Francia.

Sobre su formación, este médico ha expuesto que "es una especialidad muy dura, y para colmo, llegó la pandemia, pero hemos aprendido a operar a pacientes complejos, con muchas medidas de protección, lo que nos ha hecho profesionales muy fuertes y resistentes para soportar todo lo que nos venga".

Raquel Granados, especialista en Reumatología

Por su parte, Raquel Granados, se preparó desde el Salvador el examen MIR y cuando aprobó escogió hacer la especialidad de Reumatología en Córdoba por "las buenas referencias que había recibido en cuanto a investigación y asistencia en el Reina Sofía".

"La experiencia ha sido genial. No me puedo quejar de mi servicio. La acogida y el compañerismo han sido excelentes", añade. Su tutor ha sido Alejandro Escudero, al que lo puntúa con un 10. "Todos los compañeros y compañeras me han aportado muchísimo", apunta. En su caso, ella no termina la residencia hasta septiembre porque empezaron algo más tarde por la pandemia, por lo que espera que en el tiempo que le queda puedan surgir oportunidades para quedarse a trabajar en el Reina Sofía o en Córdoba.

Ana Marcos y Andrea Carrasco, especialistas en enfermería pediátrica

En la misma situación de incertidumbre laboral se encuentran las especialistas enfermeras pediátricas Andrea Carrasco y Ana Marcos, que lamentan que no se valore en Andalucía la realización de una especialidad durante dos años, ya que no existen plazas específicas en bolsa para este tipo de trabajo e igualmente la bolsa de enfermería lleva retraso en actualizarse, por lo que no recoge todos los méritos que puedan tener. A Ana, por ejemplo, le ofrecen en Madrid una interinidad, cobrando la especialidad enfermera. "La formación que hemos recibido en el Reina Sofía ha sido bastante buena y completa nos gustaría quedarnos en este centro, Que nos tengamos que ir es un problema para nosotras, porque tenemos que empezar de cero, y también para los pacientes".

La mayoría de residentes son MIR

Este año el hospital ha despedido a 99 residentes a los que se suman los 25 de Medicina Familiar y Comunitaria. El grupo más numeroso (de los 99) es el del personal médico, que en esta ocasión concentra a 84 profesionales de especialidades hospitalarias. Además, culminan su etapa formativa 3 farmacéuticos (dos de Farmacia Hospitalaria y una de Microbiología), dos psicólogas clínicas y, por primera vez, como ya se ha mencionado un radiofísico. En las especialidades de Enfermería finalizan 9 profesionales (4 de enfermería pediátrica, 3 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y 2 de Enfermería del Trabajo), a las que hay que añadir las 3 residentes de Enfermería familiar y comunitaria.

El jefe de Estudios, Antonio Arenas, ha destacado también el trabajo de los tutores de residentes, un equipo que en el hospital asciende a 174 profesionales. En esta línea, también ha recordado el esfuerzo que se viene realizando por seguir sumando nuevas plazas de formación. El hospital cuenta actualmente con 128 plazas acreditadas por año y, esto se traduce en que el número de residentes se haya incrementado en un 41,5% en los últimos 5 años, pasando de 323 en el año 2018 a 457 en la actualidad.

