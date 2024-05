Claveles rojos para reivindicar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral

"De niña solo pensaba, qué suerte tienen los niños que al colegio los llevaban, y hoy tengo yo este pesar, pude tener un buen puesto que no me quisieron dar, solo deseo que mi mente que no pude desahogar, entre los cuatro hijos que tengo la herede el que sea capaz". Estas palabras forman parte del poema recitado por María Romera, una cordobesa de 84 años que paseaba esta mañana por el Bulevar del Gran Capitán cuando se ha topado con la actividad de sensibilización Un clavel por la igualdad, organizada por la Cruz Roja para reivindicar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral.

Con el reparto de más de 3.000 claveles y 350 macetas donadas por el Jardín Botánico, la entidad social ha organizado esta actividad en la que los paseantes se han ido acercando para colgar en un mural un mensaje relacionado con la igualdad, y recibir el obsequio floral. Todo ello, para concienciar y promover un mercado laboral más igualitario y diverso, libre de prejuicios de género, edad u origen.

María Romera al recitar su poema. / Manuel Murillo

Cordobeses como María Romera, al acercarse a las mesas montadas por Cruz Roja agradecían a los voluntarios este tipo de acciones para promover la igualdad, ya que, como ha relatado María desde su propia experiencia, años atrás, las mujeres no contaban con las suficientes oportunidades para acceder a un trabajo o incluso a una educación, "he estado toda la vida hecha una mártir en mi casa, y no pude ir ni a aprender a leer ni escribir, pero yo quería superarme y me dije que tenía que conseguirlo, ahora tengo libros escritos y he ido a muchos sitios importantes a hacer recitales", unas palabras que han conmovido a muchos de los voluntarios.

Claveles para la ciudadanía y los comercios

Poco a poco, el mural para dejar mensajes se ha ido llenando, igualdad de oportunidades, sin género de duda o la igualdad es el único camino hacia la libertad, eran algunas de las frases que se podían leer. "La brecha de género sigue existiendo, y esto es un bonito modo de hacer visible la presencia de la mujer en el mercado laboral cordobés", ha indicado Beatriz García de Consuegra, directora del área de Empleo de Cruz Roja en Córdoba. Como explica la responsable, históricamente, la mujer abandonaba su puesto de trabajo cuando la situación familiar lo requería, "por ello Cruz Roja quiere promover la corresponsabilidad, y los programas de empleo donde la mujer tengo un papel activo, en nuestros proyectos el 65% de la presencia son mujeres".

Equipo de Cruz Roja. / Manuel Murillo

"Esto es una labor encomiable, deberíamos aprender todos, sigue haciendo falta concienciación, estamos en pañales, pero vamos poquito a poco", contaba la cordobesa María Jesús Benítez, que se acercaba a poner su mensaje junto a su hermana Aurelia. Además de esto, durante la acción de sensibilización los voluntarios se han dividido en varios grupos para acudir a unos 90 comercios del centro de Córdoba para entregar un ramillete de claveles y visibilizar entre los negocios la igualdad en el trabajo.

Como ha recordado el vicepresidente de Cruz Roja en Córdoba, Antonio Valdivia, esta actividad se enmarca en la campaña Contrata SIN del Plan de Empleo de la entidad social. Al acto también ha acudido la directora de igualdad de la Universidad de Córdoba, Silvia Medina Quintana y la gerente Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Berta Aparicio.