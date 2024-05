Casi 1.200 agentes velarán por la seguridad en la Feria de Córdoba 2024

Cerca de 1.200 agentes, entre Policía Nacional, Local y Guardia Civil, velarán por que la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2024 se celebre con total seguridad. Este lunes se ha celebrado la junta local de seguridad, donde se ha dado el visto bueno al Plan de Seguridad y Tráfico de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2024, en el que se detallan los pormenores para el desarrollo de la cita en las condiciones óptimas para los visitantes.

Como ha indicado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, por parte de la Policía Nacional habrá 600 agentesdedicados a garantizar la seguridad en el recinto ferial. Además, se suman 220 guardias civiles, 140 de ellos de Tráfico. Como ha recordado López Losilla, la Feria de Córdoba no es solo de la capital, sino de toda la provincia, y es necesario garantizar la seguridad en las carreteras.

Controles de alcohol y drogas

Precisamente para que las carreteras sean seguras, la Guardia Civil realizará diariamente controles de alcohol y drogas a conductores y se colocarán en puntos visibles, según ha detallado la subdelegada.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que toda la plantilla de la Policía Local participará del plan de seguridad de Feria, es decir, 360 agentes. Bellido entiende que el plan de seguridad está más que "ensayado", pues no contiene cambios significativos con respecto a años anteriores.

Celebración de la junta local de seguridad con motivo de la Feria de Mayo. / CÓRDOBA

Control de la calle que pega al río

Uno de los puntos donde se reforzará la seguridad será la calle que pega al río Guadalquivir, donde se volverán a colocar vallas para evitar entrar demasiado. Se colocará, además, iluminación "muy potente", en palabras del alcalde, pues ha sido zona conflictiva en años anteriores.

La Delegación del Gobierno ha autorizado, además, ocho cámaras de vigilancia a colocar en el recinto ferial y, aunque todavía no se han determinado los lugares en los que irán colocadas, sí se presume que al menos una de ella irá en la calle citada.

Ambiente en la Feria del año pasado. / A. J. GONZÁLEZ

Claves del plan de seguridad El plan de seguridad actúa en dos etapas: el montaje de la Feria y el desarrollo de la misma. El montaje se lleva a cabo en estos momentos en El Arenal. Las casetas deberán estar montadas como muy tarde a las 18.00 horas del viernes 17, mientras que las atracciones deberán estar listas desde 24 horas, es decir, desde las 18.00 del jueves 16. La Feria en sí comienza oficialmente este viernes a las 22.00 horas (se adelanta el alumbrado dos horas), aunque los cacharritos podrán empezar a funcionar desde las 20.00 horas del viernes (las casetas, a las 22.00). Tanto atracciones como casetas deberán cesar su actividad el domingo 26 a las 6.00 horas.

Venta ambulante

Como es habitual, no se podrá ejercer la venta ambulante en el interior del recinto ferial, salvo en el puente del Arenal y solo los autorizados por este Ayuntamiento. Los vendedores autorizados no podrán colocar sus puestos hasta que la Policía Local corte el tráfico rodado en el puent y haya finalizado la evacuación de las caballerías y coches de caballos del recinto ferial, es decir, nunca pondrán instalarse antes de las 20.00 horas. El día 17 (inauguración) no podrán instalarse.

Fuegos artificiales durante la inauguración de la Feria de 2023. / A. J. GONZÁLEZ

Fuegos artificiales

Un servicio de Policía Local en colaboración con el SEIS y Protección Civil procurarán la seguridad de los espectadores evitando el tránsito o permanencia en zonas de peligro conforme el plan establecido. La fecha del lanzamiento pirotécnico es el sábado 18 de mayo a las 00:00 horas desde el margen izquierdo delGuadalquivir comprendido entre el puente de la autovía y del Arenal.