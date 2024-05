Cordobeses del Año: Miguel Ángel Roldán

Miguel Ángel Roldán Marín es un profesor y extriatleta profesional de Fernán Núñez, de 43 años, al que le diagnosticaron en mayo de 2018 esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que sufren en España unas 4.500 personas. Miguel Ángel impulsó en 2019 la organización sin ánimo de lucro Saca la Lengua a la ELA. Esta asociación, mediante la realización de actividades deportivas, venta de ropa deportiva y donaciones, ha recaudado desde sus inicios más de 430.000 euros. Este dinero se ha destinado a financiar investigaciones para tratar de encontrar una curación para la ELA y también para entregar ayudas a pacientes con ELA de Andalucía, para que reciban fisioterapia y otros productos que mejoren su calidad de vida. Para hacer más visible la necesidad de hallar tratamientos contra la ELA, Miguel Ángel ha protagonizado varios hitos deportivos, entre los que destaca la consecución en 2022 del reto HimELAya, que le permitió convertirse en el primer deportista y paciente con ELA del mundo en superar los 5.300 metros de altitud en el Everest. La mujer de Miguel Ángel, María Carmen Ruiz (médica y exjugadora de la selección española de baloncesto), le acompañó en el reto.

Para Roldán y su asociación ser merecedor de un premio Cordobés del Año, reconocimiento que le entregará Diario CÓRDOBA, supone «algo muy importante, ya que detrás de este premio hay un grupo de personas que valoran tu proyecto. Hace 6 años cambié la docencia en un colegio por otro tipo de didáctica, intentar hacer visibles las necesidades que tenemos las personas con alguna enfermedad rara como la mía».

«Que la ELA sea una enfermedad rara no significa que no merezca el mismo trato individual», defiende Miguel Ángel, que reivindica además una «mayor investigación para hallar curas y tratamientos futuros y los materiales y recursos humanos necesarios a través de cuidadores expertos». «A lo largo de estos 6 años de enfermedad y 5 de andadura de la Asociación Saca la Lengua a la ELA, Diario CÓRDOBA ha sabido y ha querido hacer noticia de nosotros. Y eso no es sencillo hoy en día. Tengo que destacar la pulcritud, veracidad y mucha empatía de quienes hacen reportajes y noticias sobre nuestra labor. A los profesionales del periódico, al jurado de los Cordobeses del Año y a quienes creen en mí les doy las gracias», concluye Roldán.