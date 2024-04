UGT denuncia la desatención al servicio de ambulancias y a los trabajadores

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha mostrado este lunes su rechazo a la actitud de las empresas adjudicatarias del servicio provincial de transporte sanitario, las empresas GSS-A y UTE TSI, que, según informa en una nota, “se niegan a una negociación que salve la actual situación, insostenible para los trabajadores”.

El miembro del comité de empresa de la zona norte, Enrique Pérez, ha señalado la labor que, desde UGT SP Córdoba se llevó a cabo desde hace más de un año, “con concentraciones, caravana de coches, reclamaciones a la empresa y a la Administración de la Junta, así como a la Delegación de Salud autonómica, sin que se hayan producido los avances necesarios para salvar esta situación en la que, no olvidemos, los usuarios son una parte enormemente perjudicada en la calidad de la misma, sufriendo retrasos en la prestación del servicio que llegan a superar las cinco horas”. Según ha destacado Pérez, la situación de los trabajadores se asemejaría al concepto de “mileurista” acuñado hace décadas, pero en este caso con trabajadores que “llegamos a cubrir 300 horas de trabajo con una remuneración muy baja y con un pago de horas extra de tan solo 2 euros, lo que nos hace pasar por situaciones, a pesar de nuestro esfuerzo y trabajo, de no poder llegar a fin de mes”. El delegado ugetista de la empresa de transporte sanitario ha subrayado que “no podemos admitir que la Administración, con el dinero de todos los ciudadanos, licite y ceda un servicio público como este a una empresa por un importe económico y luego se desentienda del cumplimiento o no de los derechos con sus trabajadores, porque nosotros sí cumplimos” y ha denunciado que el proceso de licitación de este servicio sería “una subasta al mejor postor, al que más barato se lo deje, y luego se desentienden, mientras nos encontramos con que a Andalucía llegan ambulancias destrozadas, de segunda mano, compradas a otras comunidades, algo que ni los trabajadores ni los andaluces nos merecemos”.

Enrique Pérez ha denunciado, asimismo, el incumplimiento de la empresa del convenio, así como del acuerdo que firmó con UGT en el Sercla, “algo que es de obligado cumplimiento, tanto para la empresa como para los trabajadores que, con la cabeza muy alta, nos sentimos muy orgullosos porque nuestra parte la estamos cumpliendo con creces a cambio de que la empresa no lo haga”.

Convocada una protesta para este jueves

Por su parte, el delegado de este sindicato en la empresa Cristóbal Rodríguez, indicó que “la carga laboral es inmensa pero nuestro sueldo no nos permite llegar a final de mes, con una congelación del sueldo desde 2012 y que el pago de las horas extra, muy por debajo del precio de la hora ordinaria, no compensa, y nos obliga a protestas, comenzando con una serie de manifestaciones, la primera de las cuales se producirá el próximo jueves, día 25, pero que, de no solucionarse, avocará en una huelga”.

Finalmente, el delegado de UGT SP en la zona sur, Carlos Sauces, ha afirmado que “son muchos los compañeros que nos vienen con quejas relacionadas con sus nóminas, en las que nos dicen que no les aparecen pagos de servicios llevados a cabo, así como de horas extra, algo que no deberíamos de sufrir, menos en estas circunstancias, siendo trabajadores profesionales que, ante todo, prestamos nuestro servicio preocupándonos por el bienestar de la ciudadanía, sabiendo cómo tratar a una persona en delicadas circunstancias, mientras que ni la empresa ni la Administración se preocupa por nosotros”. Sauces ha invitado a empresa y Administración a comprometerse con encontrar una solución negociada.

Desde UGT SP Córdoba han destacado la necesidad de la unión sindical en torno a la búsqueda de una solución al conflicto y solicitaron la participación de todos los trabajadores en las acciones de protesta programadas.