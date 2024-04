Urbanismo aprobará este martes la cesión de una parcela para la sede de Autismo Córdoba

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba tiene previsto aprobar este martes por urgencias la concesión del uso privativo de la parcela 7, Polígono II del Plan Parcial P-1, de titularidad municipal, a la Asociación Padres de Autistas de Córdoba y otros trastornos generalizados del desarrollo Autismo Córdoba, para la implantación de la sede de la entidad, con un Centro de Recursos y de Día para personas con autismo.

La parcela en cuestión se encuentra en la zona de la avenida del Aeropuerto, junto a la calle José Dámaso Pepete, próxima a la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, un solar que hasta ahora ha estado sirviendo como aparcamiento a los vecinos. La asociación ya había sido beneficiaria en octubre de 2015 de dicha parcela, pero la cesión estaba condicionada a la construcción de una nueva sede en un plazo de cinco años. El edificio no llegó a levantarse y la concesión gratuita de los terrenos acabó por caducar.

Una inversión de más de un millón de euros

Según las últimas estimaciones de la asociación, construir el edificio requiere una inversión de más de un millón de euros y lleva años intentando recabar el presupuesto necesario con el fin de unificar todos los servicios en un mismo lugar y ofrecer el servicio a los usuarios. Según Paqui Suárez, presidenta de la asociación, el paso que se dará mañana en Urbanismo es el último trámite antes de la inscripción registral de las escrituras de la cesión. "Esta parte estaría resuelta, lo que nos queda es resolver la cuestión de la financiación para la construcción del edificio", explica.

En este sentido, indica que la asociación ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención a cargo de los fondos europeos Next Generation, cuya resolución debe conocerse antes de que acabe este mes de abril. "Se trata de subvención del 100% o nada, por lo que si se nos concede tendremos sede y si no, no podremos empezar y habrá que volver a negociar con Banca Ética alguna otra vía", ha comentado Suárez.