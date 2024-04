El PSOE acusa a Aucorsa de "faltar al respeto" a Cerro Muriano y le urge a rectificar la línea N

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha acusado a la empresa municipal Aucorsa de “faltarle al respeto” a los vecinos y vecinas de Cerro Muriano por los cambios de horarios y paradas en la línea N, por lo que le ha urgido, como han comunicado a través de una nota de prensa, a “rectificar inmediatamente para solucionar un problema de movilidad que ha originado el propio Gobierno local”.

La edil ha recordado el apoyo del grupo socialista el viernes pasado a los vecinos de Cerro Muriano en la acción del corte de carretera, “con todos los permisos necesarios”, para protestar por la mala gestión de Aucorsa que les ha provocado problemas en su organización diaria.

Bernal ha informado de que la empresa decidió encargar a la firma con la que tiene el convenio de la línea N Cerro Muriano-Córdoba que añadiera dos paradas más y 800 metros, variando el horario en mitad del curso y asegurando que ese cambio eran sólo de 2 o 3 minutos, “cuando ha sido bastante más”, por lo que estudiantes, trabajadores y cualquier persona de la localidad que tuviese organizado su horario con el autobús se ha visto afectada.

Trabajores y estudiantes afectados

Así, la edil ha comentado que personas que iban en autobús a trabajar a Córdoba han tenido que empezar a irse en coche, y que los estudiantes que suben del instituto en el horario de salida de las 15.15 horas desde Renfe han tardado 40 minutos más el primer día y entre 15 y 20 minutos más los siguientes en llegar a comer a su casa. Todo ello desde el 1 de abril que se tomó esta medida.

“Antes de poner las nuevas paradas, la Plataforma de Vecinos se reunió con la Gerencia para avisar que el horario que planteaban era imposible, y los que asistieron a esa reunión nos dicen que fue bastante hostil”, ha remarcado Bernal, que ha recordado que el PSOE ha denunciado esta situación tanto en el Pleno del Ayuntamiento de marzo como en el Consejo de Aucorsa “sin que hayamos obtenido ninguna respuesta”.

“Desde el PSOE pedimos al edil responsable y a la gerencia de Aucorsa que reconozca que se han equivocado, que han tomado una decisión errónea y tienen que rectificar, pero no después de varios meses, sino con inmediatez para no perjudicar más a los vecinos. Han creado un problema que no existía y no ha sabido tratarlo adecuadamente”, ha remachado Isabel Bernal.