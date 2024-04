La abogacía de Córdoba denuncia un "problema descomunal" para pedir asilo

La responsable de la comisión de Extranjería en el Colegio de la Abogacía de Córdoba, Lorena García, denuncia la existencia de un "problema descomunal" para solicitar citas a la brigada de Extranjería de la Policía Nacional con objeto de gestionar el asilo y la protección internacional para ciudadanos extranjeros.

De este modo, afirma que "es imposible" lograr una de estas citas. Destaca, además, que el problema tiene alcance nacional y que los abogados ya han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por esta situación. Según explica, la falta de atención respondería a una carencia de personal en la Policía. Estos trámites requieren horas de entrevista con la persona extranjera y "para eso se necesita personal, no se resuelve presentando unos documentos", precisa.

Lorena García detalla que solo existe un día habilitado para pedir citas a la brigada de Extranjería para realizar la solicitud de asilo y protección internacional, "pero se acaban al minuto", lo que les lleva a no poder atender a las personas. Así, apunta que estas citas se pueden reservar desde cualquier lugar de España, lo que lleva a que las personas se desplacen por el país para realizar la gestión.

Esta letrada señala que Córdoba no tiene el volumen de trabajo, en derecho de extranjería, que sí registran, por ejemplo, otras provincias andaluzas que reciben a más migrantes. Respecto a la importancia de este trámite, comenta que "mientras que has solicitado el asilo y la protección internacional, no pueden echarte del país".

Asistencia jurídica a víctimas de trata

En cuanto a la labor que se realiza desde el Colegio de la Abogacía en la atención jurídica a las víctimas de trata de seres humanos, estas personas reciben asistencia desde la comisión de Extranjería, donde hay un grupo de abogados que colaboran con entidades sociales.

Así, desde el colegio se las asiste, se las deriva a otros recursos como la atención psicológica y se las apoya en los pasos que tienen que seguir para regularizar su situación en el país. También se las deriva a entidades especializadas en su atención, ya que si son víctimas tienen preferencia, por ejemplo, en la gestión de trámites como la solicitud de asilo y protección."En este sentido, las asociaciones son un canal de entrada mucho más directo que el abogado", admite Lorena García.

