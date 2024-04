Ricardo Domínguez: "En España tenemos que tener soberanía tecnológica y para ello hay que invertir"

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez ha participado este viernes en el Foro CÓRDOBA 'Navantia, innovación y defensa al servicio de la sociedad', que este periódico ha celebrado en el hotel Eurostars Palace. Tras la ponencia, el responsable de la empresa pública ha tenido la oportunidad de responder a las prenguntas planteadas por los asistentes -a través del número de WhatsApp habilitado para ello- y el presentador del evento, José María Martín.

Un ejemplo de innovación es el Sistema de Logística Predictiva del Ejército de Tierra (Silpre), que se adjudicó en diciembre, y que dotará al Ejército de la capacidad de predecir el estado futuro del sistema de armas, de equipo y materiales. ¿Qué plazos podemos esperar? ¿Qué sinergias y qué empleo está ya generando?

Los plazos van a ser los que nos marque el Ministerio de Defensa, básicamente, y las necesidades que tenga. Nosotros estamos trabajando ya con la cátedra, está a tope trabajando el equipo de la Universidad de Córdoba junto con Indra y Navantia, de la mano de Defensa en general y del Ejército de Tierra en particular. Ahora mismo el trabajo que se está desarrollando es en relación al desarrollo de la Base (Logística del Ejército de Tierra). No te voy a decir: "Se van a generar mil puestos de trabajo". No podría cuantificarlo ahora mismo. Veamos todo como un conjunto de que esa Base va a ser un motor de economía y de desarrollo.

Hace unos meses, en un foro también del periódico, el Ayuntamiento de Córdoba anunciaba que trabajaba con el gemelo digital. Hay muchos casos conocidos de la transferencia de innovación y vanguardia militar que acaba siendo también aplicada en el ámbito de lo civil. En su trabajo con el gemelo digital, ¿qué se imagina que puede ser aplicado por instituciones como el Ayuntamiento de Córdoba u otras?

Todo. El gemelo digital te puede servir para prevenir o predecir algo que puede ocurrir o para tomar decisiones en el momento que ya ha ocurrido. Es simular en base a la información que te den sensores. Al autobús de Aucorsa, por ejemplo, le pones sensores en el eje. Todos llevamos en el coche ahora mismo sensores en el neumático que nos dicen: "La presión ha bajado". Pongamos sensores de vibraciones, de temperatura, etcétera. Ahora, un ordenador está cogiendo esa información, está simulando en base a cosas que ya han ocurrido y que saben que cuando ocurren la temperatura es tal, la vibración es tal. Al cabo de equis tiempo el eje se rompe, por ejemplo, el motor se va a partir o la junta de culata se va a ir. Es información y puedes hacer todo. Desde el punto de vista de aplicación a lo civil, lo van a tener en todos aquellos que quieran. Hay que montar el modelo y hay que tener información para que el modelo aprenda. El modelo va a ir aprendiendo cada vez más, cada vez va a ir siendo más listo, en base a lo que ha ocurrido. A todos nos pasa. Si a mí se me cae el bolígrafo, no sabemos si se puede abrir la capucha. Si se cae 30 veces, coges el modelo y dices si se cae desde tal altura para esto. Es eso en lo que consiste, es montar en un sistema digital, que está recibiendo información, que nadie está procesando nada, lo está procesando él solo, en base a los modelos matemáticos que ya tiene programados. En base a esa información va a tomar decisiones. Va a avisar de que puede ocurrir esto o va a recomendar que ocurra esto. En la dinámica de una ciudad, de tráfico y demás, puede estar simulando como tener información de como está el tráfico y ante una emergencia decirle a los bomberos que vayan por aquí o empezar a cerrar semáforos de alguna manera para dejar paso libre. Son modelos que tú puedes simular totalmente.

En España tenemos que tener una soberanía tecnológica y para tener esa soberanía tecnológica hay que invertir

Ha dibujado una situación de incertidumbre, de velocidad y de complejidad. Hace unos días hemos escuchado a Borrell y a Macron hablar de un ambiente pre bélico en Europa y apostar también por la creación de un fondo de defensa común. ¿Cómo ve esa propuesta? ¿Entiende que es el escenario en el que debemos estar?

Sí. Europa o la Europa que conocemos no contempla el mundo de la defensa. Nuestra Unión Europea tiene la Política Agraria Común, políticas económicas, pero no para defensa. Sí para la innovación en defensa, hay programas europeos que nos invita a innovar en defensa, pero porque es innovación. La invitación que ha hecho el alto comisionado Borrell ha sido: "Pongan dinero, montemos un fondo de defensa". Precisamente para lo que estamos hablando, porque nos falta soberanía en muchas cosas. Tenemos dependencia de Estados Unidos porque la tecnología que tienen nadie la ha desarrollado en Europa. Nos falta, en Europa, soberanía tecnológica en determinados aspectos, no en todos. Hay muchos ámbitos en los que somos diferenciales y podemos presumir de lo que tenemos. Ese fondo nos tiene que traer esa soberanía porque cuando viene algo como una pandemia tenemos que depender de China y tenemos un problema. Con Estados Unidos hoy por hoy bien, pero cualquier día el presidente cambia y dice: "Lo mío no se exporta". Y me voy a España. Yo creo que en España tenemos que tener una soberanía tecnológica y para tener esa soberanía tecnológica hay que invertir. Y en este mundo convulso que estamos viendo, yo creo que Borrell el planteamiento que hace va, lógicamente, por ahí. Tenemos amenazas, vamos a tener esas capacidades y vamos a desarrollar esas capacidades. Para desarrollarlas hace falta invertir en ello. No es tanto como el armarse, sino más bien para desarrollar tecnología puntera que nos permita tener esa independencia.