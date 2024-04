Una segunda convocatoria vital

La educación para mayores de 18 años es una segunda –o incluso primera- oportunidad para muchos adultos. Una opción de volver a las aulas para conseguir nuevas oportunidades laborales o para obtener unos aprendizajes que por diversos motivos no se obtuvieron en edad escolar. Desde los Centros de Educación Permanente (Ceper) y sus secciones se observa una evolución en el perfil del alumnado desde los últimos años, además de las materias que se demandan, ganando una mayor relevancia estudios relacionados con las tecnologías o los idiomas.

En la capital cordobesa existen cinco centros de Educación Permanente: el Ceper Occidente, el Ceper Josefina Molina, el Ceper Eloy Vaquero, el Ceper Manuela Díaz Cabezas y el Ceper Tati Saiz, en todos ellos hay un total de 1.664 alumnos matriculados. A estos centros se le añaden otros 950 alumnos de las seis Secciones de Educación Permanente (SEP) de la capital: en el Luis de Góngora, Parque Figueroa, Guadarromán, Paulo Freire, Parque Cruz Conde y Alcolea. En la provincia hay 3.507 alumnos en los Ceper y 5.008 en sus secciones, repartidas por las comarcas.

Los alumnos del Ceper Occidente, Óscar Lozano, María del Mar Prieto y Gema Sánchez / Víctor Castro

"Me ha dado alas"

"Te sientes persona, que vales", así lo expresa María del Mar Prieto, de 43 años, quien se ha sacado sus estudios de la ESO, un curso de capacitación digital y ahora se está preparando el acceso al grado superior. Dejándose llevar y "buscando un cambio a mi vida", la estudiante dio el paso de acceder a la educación para adultos desde el Ceper Occidente. "De hacer un curso de informática para entretener mi tiempo, conseguí la ESO, y gracias a eso pude hacer un curso de memoria para adultos", al obtener estos estudios María del Mar da clase a personas mayores en Centros Cívicos, "siempre me ha gustado la enseñanza con niños o mayores, pero no tenía expectativas, era algo que te gusta, pero lo ves inalcanzable porque no tenía los estudios", afirma. Además, María Del Mar no ha dejado la formación, se está preparando el acceso al grado superior para estudiar integración social, "ya es un suma y sigue, y no voy a dejarlo”, expresa.

También desde el Ceper Occidente, Óscar Lozano, de 48 años afirma que volver a los estudios "me daba miedo, otra vez vuelta a empezar una cosa que tú no has llegado a terminar de chico, y dices, ¿esto por dónde lo cojo yo?, y gracias a que te van guiando, al final hasta te va gustando”, asegura el alumno que se ha sacado la ESO y un curso de docente, por el que hoy trabaja como maestro albañil, enseñando a otros jóvenes las funciones de su oficio. "A mí esto me ha dado alas", cuenta Óscar quien recuerda las tardes de clases a las que incluso se llevaba a sus hijas.

Junto a estos dos alumnos del Ceper también está Gema Sánchez, de 35 años, que se ha sacado la ESO y el curso de capacitación digital, y ahora está cursando inglés e informática. Gema decidió dar el paso para una mejora de trabajo, ya que al echar curriculums notaba que no tener la ESO le limitaba las ofertas que encontraba. "Los cursos me han abierto las puertas", la estudiante no quiere dejar su formación, próximamente hará un curso de carretilla y en un futuro se plantea presentarse a la Guardia Civil. Como destaca Gema y corroboran sus dos compañeros, desde el centro, el equipo directivo y los docentes les han atendido en momentos de miedos, o de intentos de tirar la toalla, "hacer labor psicológica, te escuchan, te apoyan, te motivan y te dan ánimos para seguir".

Como explica la directora del Ceper Occidente, María José Alarcón, la mayoría de las personas que acuden al centro buscan optar a una titulación, “a pesar de los momentos actuales, hay todavía mucha gente que no se ha podido sacar el graduado escolar". Además de esto, "la educación de adultos ha evolucionado mucho en los últimos años", por lo que cada vez son más demandadas formaciones como los idiomas o la informática, también se "busca una formación para poder acceder al mundo laboral o mejorar su situación actual".

Alumnos en informática en el Ceper Occidente. / Víctor Castro

Como indica Alarcón, en los planes en los que se busca una titulación el alumnado es de mediana edad, "ahí los jóvenes suelen fallar más, la gente con 18 años todavía no tiene muchas veces la madurez suficiente para la educación permanente, y abandonan pronto o van con otras expectativas, los que van muy bien y funcionan muy bien son la gente de mediana edad de 30 y hasta de 50 años". Por otro lado, en los planes no formales hay un mayor porcentaje de gente jubilada en las aulas.

Un alumnado diverso

El tipo de alumnado ha evolucionado en los últimos años cuando los perfiles eran más similares entre ellos. Entonces, la mayoría de las clases lo formaba alumnado más mayor, y normalmente femenino, algo que se ha compensado en la actualidad, como revela el director del Ceper Calatraveño, Gabriel Carmona, quien también afirma un incremento de alumnado inmigrante que acude fundamentalmente para aprender castellano. Este centro de Educación Permanente pertenece a la comarca de Los Pedroches, y explica que en los últimos cursos se ha incrementado las matrículas para obtener el título de la ESO. "Lo bueno y malo de la educación permanente es que es voluntaria, durante el primer trimestre, de los alumnos que se matriculan se mantiene un 60%". Además, como explica Carmona "el tipo de alumnado aunque sea dentro de la misma provincia varía".

En la formación básica la mayoría de los alumnos tienen más de 60 años "que por circunstancias no han tenido una formación como ellos han querido", por lo que acuden para recibir una mejora o perfeccionamiento de la escritura, materias como cálculo, "incluso en algunos casos van adquiriendo una serie de capacidades que les lleva a conseguir un título, no es porque no le haga falta laboralmente hablando, sino como satisfacción personal".

