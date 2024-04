Las lluvias provocan filtraciones y daños en los edificios de Córdoba

Multitud de edificios de Córdoba se han visto afectados por los efectos de la borrasca Nelson a su paso por Córdoba. Los administradores de fincas de Córdoba aseguran estar «desbordados» a consecuencia de las filtraciones de agua en las viviendas, provocadas por las precipitaciones. Así lo han manifestado a este periódico desde el Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba y desde varias oficinas de la capital cordobesa que ya se encuentran tramitando las incidencias reportadas por las comunidades de vecinos que gestionan.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero, asegura que tras la borrasca Nelson, los administradores están «agobiados» y con una gran carga de trabajo, pues gran cantidad de comunidades han detectado en sus edificios filtraciones de agua tras el temporal. Desde el lunes trabajan dando parte del siniestro a los seguros de hogar de los edificios o avisando a empresas de reforma en caso de que las pólizas no cubran la avería. Romero asegura que el problema es generalizado en toda la ciudad, sin destacar alguna zona en concreto afectada, y que las humedades han calado tanto en los edificios más antiguos como los de nueva construcción.

La percepción es compartida por todos los profesionales con los que ha contactado Diario CÓRDOBA. Desde Administraciones Pareja informaron ayer que han detectado casi 60 incidencias de este tipo en los edificios que gestionan en Córdoba desde después de Sema Santa. Una empleada de la empresa apunta que «las construcciones nuevas están dando más problema que las antiguas» con una especial incidencia en áticos. Medinat Administración de Fincas, por su parte, hasta ayer, había atendido más de una treintena de demandas, con problemas en casi todas las comunidades con las que trabajan. Han detectado algo más de incidencia en zonas como Miralbaida o la Cuesta de la Pólvora, según reseñó Carmen Rey, una de las trabajadoras. En este caso, apuntan a problemas más acusados en los bloques de viviendas más antiguos.

Francisco Aragón, de las oficinas Nieto Aragón, indicó ayer que ya están tramitando entre 30 y 40 demandas de las casi 200 fincas que administran, tanto nuevas como de edificios antiguos. Comudecor también gestiona una treintena de problemas por filtraciones. Aragón dice que la mayoría se valoran en unas 24 o 48 horas.

Tramitación

Desde las empresas de reparación como Tejados Córdoba o Reformas Córdoba han señalado que el volumen de demandas que han recibido en los últimos días no es tan abismal pero que la mayoría de llamadas han sido relacionadas con problemas de humedades o filtraciones. Los administradores han explicado que el procedimiento de las incidencias pasa por ver si el seguro de hogar de las comunidades cubre el siniestro, llamar para que valoren la avería y si no es así llamar a una empresa especializada para proceder al arreglo. Estos profesionales han matizado que en los edificios que están en garantía, además, se han puesto en contacto con la constructora. Muchas de las incidencias, según señalan los administradores, no están cubiertas por las pólizas, pues se deben al desgaste de la construcción. Desde Mapfre han indicado que el volumen de partes no ha sido muy acusado y desde Generalli seguros han detallado que en lo que va de año la compañía ha recibido 94 siniestros relacionados con filtraciones en toda la provincia.