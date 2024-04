Los jueces de Córdoba volverán a elegir decano el próximo 15 de abril

La jueza de Instrucción número 3 de Córdoba, Ana María Relaño, que actualmente ejerce como jueza decana en funciones, ha convocado para el próximo día 15 de abril unas nuevas elecciones al decanato después de que el Consejo General del Poder Judicial le haya instado a hacerlo.

De esta forma, el Tribunal Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por Eva Álvarez, jueza de adscripción territorial en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba, contra la anulación, por parte del CGPJ, de su elección como decana, un acto que tuvo lugar el pasado 4 de octubre.

En esta situación, como respuesta a la consulta realizada por Ana María Relaño, la comisión permanente del CGPJ le comunicó, a mediados de este mes, que "siendo ejecutivos los acuerdos recurridos, procede convocar nuevas elecciones para la elección de decano" en este partido judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que la primera convocatoria para la elección de nuevo decano tendrá lugar a las 12.00 horas del próximo 15 de abril y la segunda, a las 12.15 horas. En este proceso podrán votar un total de 39 titulares de órganos unipersonales de Córdoba capital.

A finales de febrero, el Tribunal Supremo desestimó la petición realizada por Eva Álvarez para que no se convocaran nuevas elecciones al decanato hasta que el alto tribunal no se pronunciara sobre su recurso. Sin embargo, el Supremo le respondió en un auto que "de no vencer el incidente, la provisión del decanato seguiría su curso normal, de vencer, se repondría a la actora en la situación anulada por el acuerdo combatido".