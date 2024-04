Uno de cada cien niños cordobeses recibe el diagnóstico de autismo

El lema de este año del Día Mundial del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, es AutismoCercaDeTi y es que cada vez es más habitual conocer a alguna familia, cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con el trastorno del espectro del autismo (TEA), un trastorno generalizado del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados.

La directora técnica de Autismo Córdoba, la psicóloga María Muñoz, indica que los últimos estudios sobre incidencia del TEA señalan que, al menos, uno de cada cien niños va a recibir el diagnóstico de este trastorno, principalmente en los primeros años de vida, unos datos que corresponden a Córdoba y a la mayoría de regiones desarrolladas.

Un 1% de niños con autismo

Según Muñoz, en la actualidad existe un 1% de menores que se encuentra dentro del espectro del autismo, con una menor o mayor afectación, ya que el TEA tiene muchos grados. Incluso hay estudios que hablan de un caso de autismo por cada 68 niños, cuando hace algunos años la proporción era de uno por cada 150 menores.

Las causas que existen detrás del incremento se desconocen, recalca el coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del hospital universitario Reina Sofía, Rafael Burgos, que no sabe precisar cuánto han crecido los diagnósticos, aunque destaca que «la cifra se ha incrementado mucho y atendemos casos a diario en nuestra unidad».

Avances en el diagnóstico precoz

«Los pediatras y equipos de salud mental de la provincia cada vez detectan más casos de autismo, porque cuentan con una mejor preparación y pruebas para el diagnóstico precoz, de forma que los pacientes que nos derivan a la Usmij rara vez son un falso positivo», indica Rafael Burgos.

Usuarios adultos de Autismo Córdoba, durante una actividad. / CÓRDOBA

El TEA no es una enfermedad, sino un trastorno que no cuenta con medicación que lo pueda curar. Este experto aclara que el tratamiento que se indica a las personas con autismo es terapia conductual y psicológica que se debe llevar a cabo en el ámbito educativo, en asociaciones (como pueda ser Autismo Córdoba en la provincia cordobesa), en el sistema sanitario y en el núcleo familiar.

Un 30% de personas con autismo toma medicación por síntomas asociados

El coordinador de la Usmij expone que «no existe una medicación frente a los síntomas nucleares del autismo, pero sí alrededor de un 30% de personas con este trastorno que toma alguna medicación» para hacer frente a síntomas que presentan algunas personas con TEA, como son la impulsabilidad, hiperactividad, alteración del sueño, entre otros.

E·l autismo se diagnostica más en hombres que en mujeres, en una proporción de 3 casos en el sexo masculino por uno en el femenino. María Muñoz y Rafael Burgos precisan que se han determinado una serie de patrones singulares del autismo en las mujeres. Este doctor hace hincapié en que antes estos rasgos eran más desconocidos al haberse enfocado más el estudio del TEA desde el punto de vista de los hombres, por ser el sexo con más casos.

Abordar el autismo con enfoque de género

Burgos indica que las mujeres con autismo suelen presentar, en líneas generales, menos problemas de conducta, mientras que Muñoz incide en que «en Autismo Córdoba recibimos a mujeres con autismo que no sabían que tenían TEA, porque no fueron diagnosticadas en su momento, y que han acudido a la asociación en busca de ayuda, pues han empezado a sospechar que presentaban el trastorno por información actual que antes no existía».

La directora técnica de Autismo Córdoba cree que sería necesario abordar el autismo desde un enfoque de perspectiva de género, para mejorar la atención de las mujeres con TEA y también la de los hombres, recordando que este trastorno va a necesitar de un abordaje y apoyo continuado toda la vida, para evitar situaciones de mayor riesgo de salud mental, ansiedad, depresión, entre otros problemas.

