La amenaza de lluvia cambia itinerarios y suspende salidas en la provincia de Córdoba

La jornada de apertura de la Semana Santa en la provincia, la del Domingo de Ramos, se presentó ajetreada por culpa de la meteorología. Si por la mañana se pudieron celebrar todas las procesiones previstas, pese a los nublados, la tarde frustró muchas ilusiones al hacer acto de presencia la lluvia (o amenazó con hacerlo), que impidió que algunas comitivas se pusieran en marcha.

Primeros cambios de horario

Las complejas previsiones atmosféricas provocaron las primeras modificaciones en Lucena. A propuesta de las tres hermandades del Domingo de Ramos, las procesiones mutaron sus tramos horarios y anticiparon sus presencias públicas, desde la tarde a la mañana. Entre las 10.45 y las 11.30 horas iniciaban sus itinerarios, con sustanciales variaciones, y por este orden, las cofradías del Encuentro, Pollinita y Huerto. Cinco pasos atravesaron el centro urbano de Lucena. La hermandad del Sagrado Encuentro, la cofradía que acusó una menor rectificación de su trayecto, inauguraba a las 10.45 este Domingo de Ramos. Una representación de los miembros de esta corporación, configurada por Jesús de la Bondad y la Virgen del Divino Consuelo, realizaron una ofrenda de rosas al Santísimo Sacramento en la capilla principal de San Mateo. Con un nuevo banderín de la Juventud, la Cofradía del Huerto, con los pasos de Jesús de la Bondad y la Virgen de la Estrella, reservó al final la emotiva visita a su propio barrio.

La Pollinita de Lucena / CORRESPONSALES

Inicio polémico

En Cabra la polémica por el cambio de horarios vespertinos por miedo a la lluvia centró la atención de la jornada. Aún así, con una mañana amenazante de lluvia, a las 11.45 salió la Pollinita desde el convento de las Agustinas. Una cita en la que un año más la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén puso en la calle todo un luminoso cortejo procesional de palmas y niños ataviados de hebreos. Después, la previsión de lluvia hizo que la conocida como Noche de Ramos tratara de convertirse en Tarde de Ramos al adelantar a las 15.30 horas las salidas previstas a las 18.15, al mismo tiempo que se acortaban sus respectivos recorridos, como acordaron las respectivas hermandades.

Salida de la Misericordia de Cabra. / José Moreno

Sin embargo, la Agrupación de Cofradías no aprobó el cambio por no haber sido antes «estudiado, consensuado y aprobado por parte de la Agrupación». Así, las salidas previstas desde la iglesia parroquial de la Asunción y Ángeles por las hermandades del Huerto y el Lavatorio no hicieron finalmente su salida procesional por temor a la lluvia. Por el contrario, la hermandad de la Misericordia, que había anunciado también el adelanto de horario, repensó el asunto y mantuvo la hora inicialmente prevista a las 18.15.

Jesús, en el Barrio Alto

La cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén procesionó, un año más, por las calles del barrio alto de la localidad, con el nuevo recorrido instaurado hace tres años, trasladando la salida durante la mañana. Como novedad, este año, tanto el Señor como la Virgen, estrenan dos insignias llamadas «bocinas», dos en cada tramo, que llevarán los nazarenos. El paso del Señor de la Borriquita estrena 4 candelabros, mientras que de la Virgen estrena 6 bases de orfebrería realizados por Jesús María Cosano.

Puente Genil / Requena

Niños y lluvia

Los niños fueron ayer los encargados de inaugurar oficialmente la Semana Santa de Montilla. El paso de La Borriquita, portado por alumnos del Colegio Salesiano San Francisco Solano, salvó el arco de la iglesia-santuario de María Auxiliadora poco después de las doce del mediodía para abrir de manera oficial los desfiles procesionales en la localidad. La hermandad, que este año protagoniza el cartel de la Agrupación de Cofradías, abrió una jornada de Domingo de Ramos marcada por la inestabilidad meteorológica y por un cielo de color anaranjado que, ya por la tarde, terminó dictando sentencia para suspender la salida procesional de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco.

Misterio de la Hermandad de la Juventud, en la Parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, tras anunciarse la suspensión de la estación de penitencia. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Recortes y suspensiones

En Priego, la hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, fue la encargada de abrir un año más el ciclo pasionista, en una jornada caracterizada por la incertidumbre meteorológica, lo que obligó a la Junta de Gobierno a reducir el recorrido inicial del desfile, que se desarrolló con total normalidad. A las 19.00 horas, la hermandad de La Paz, minutos antes de iniciar su salida procesional, decidía suspenderla debido a la incertidumbre meteorológica. En el interior de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes se vivieron momentos de gran emoción cuando los titulares de la hermandad, Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz, realizaron distintas levantás interpretándose varias marchas por las bandas que los acompañaría en el desfile.

Imagen de la procesión de la Pollinica por las calles de Priego de Córdoba. | R.C.C./MORENO/CÓRDOBA/REQUENA/CASAVI / CORRESPONSALES

Los niños retan a los nublados

A pesar de que las previsiones hablaban de lluvia, el Domingo de Ramos se pudo vivir en plenitud en Pozoblanco con la cofradía salesiana de la entrada de Jesús en Jerusalén, La Borriquita, saliendo de su refugio salesiano. Los niños y las hebreas con las palmas y las ramas de olivo fueron los grandes protagonistas. Las túnicas blancas y las capas rojas se dejaron ver con estricta puntualidad a las 17.30 horas.

Pozoblanco / CORRESPONSALES

La Entrada Triunfal

La Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén abrió la Semana Santa de Baena. En la estación de penitencia participaron representantes infantiles de todas las hermandades y cuadrillas que forman parte de la Semana Santa de Baena, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y que tienen reconocido el toque del tambor del judío como Patrimonio de la Humanidad. Una procesión que cuenta con dos imágenes: la Borriquita y Santa María del Amor. Por la tarde, a las 20.30 en San Francisco, la Hermandad de San Juan de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró su miserere.

Baena / CORRESPONSALES

Palma

La lluvia recoge a la Borriquita

La lluvia, acompañada de barro, provocó que La Borriquita, Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, María Santísima de la Estrella, San Juan Evangelista y San Juan Bosco regresará a su casa hermandad antes de alcanzar la plaza Mayor de Andalucía, destino que se había marcado la hermandad tras aplazar su salida ante la amenaza de agua. La procesión no entraría en carrera oficial. Antes, una multitud esperaba la salida de la popular Borriquita, hermandad que ha crecido en número de hermanos, en un primer tramo dominado por pequeños.

Colorido desflie procesional de Palma del Río. | ALBORNOZ/CÓRDOBA/GÓMEZ/I.MOENO/ A. AGUILERA/ CASAVI / CORRESPONSALES

La Borriquita y el Amor

En Montoro, Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén y la Virgen del Amor realizaron el recorrido completo, destacando el paso por el puente de Las Donadas, en la salida y entrada, así como por el barrio del Retamar, Camino Nuevo, Corredera y plaza de España. Fue una procesión cargada de ilusión y colorido, dada la participación de jóvenes y de muchos vecinos, que no quisieron perderse la oportunidad de participar en el inicio de una Semana Santa que promete. Todo salió a pedir de boca, ya que al acabar el recorrido comenzó a chispear, sin impedir la vistosidad del momento en una procesión llena de ilusión y alegría.

Un colorido cortejo

Comenzó la Semana Santa bujalanceña con la bendición de las palmas y ramas de olivo en el atrio de la Catedral de la Campiña, para desde allí marchar en procesión al interior del templo para la celebración de la eucaristía. El desfile procesional de Jesús en la Entrada Triunfal de Jerusalén, La Borriquita, estuvo acompañado por un cortejo colorido y luminoso, con gran vistosidad, marcialidad y brillantez del Imperio Romano y numerosos niños vestidos de hebreos, portando palmas y ramas de olivo, la mejor manera de abrir la grandiosidad de la Semana Mayor de Bujalance, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. El momento apoteósico que concitó mayor expectación fue cuando la imagen del Cristo en su borriquita salió por el Arco del Ayuntamiento a la Plaza Mayor, llevado con gran esfuerzo por mujeres costaleras a rodillas.

Un momento de la procesión de la Borriquita de Bujalance. / José Escamilla

La Borriquita y el Huerto

Bajo un cielo gris se disponía a salir de la parroquia del Carmen la tradicional procesión de las palmas hasta la parroquia del Soterraño. Una vez allí, tras la misa, volvería gran parte del cortejo a la parroquia del Carmen, donde a las 12.00 de la mañana saldría Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal y Nuestra Señora Madre de Dios de la Palma. Las calles de Aguilar se impregnarían de incienso, albas blancas con fajines rojos o fajines azules. Por la tarde, ante las previsiones meteorológicas se anunció primero el retraso y, posteriormente, la suspensión de la salida de Oración y Rosario. Por primera vez, tras sus treinta años de salida juntos, no salen. La parroquia del Soterraño se inundó de nervios, emoción y llantos tras la decisión de la Hermandad de Jesús Orando en el Huerto y la Virgen del Rosario. Una decisión más que acertada ya que comenzó a llover en torno a las ocho de la tarde. La Banda Municipal de Música Sebastián Valero y la Agrupación Musical Centuria Romana de Jesús Nazareno tocaron a puerta cerrada para los costaleros y costaleras, hermanos de luz, capataces y miembros de la cofradía.

La imagen de la Virgen de la Palma recorre las calles de Aguilar. / CORRESPONSALES

Villa del Río

Entrada Triunfal de Jesús

La Semana Santa comenzó con muy buen pie en Villa del Río, donde Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén salió de la iglesia de la Inmaculada Concepción y volvió al mismo templo en una procesión caracterizada por su máximo esplendor, con un alto en el camino en la capilla de Nuestro Padre Jesús, en la que cada año los vecinos viven con emoción esta parada en la que el paso se pone mirando al camarín en el que se encuentra la imagen del Nazareno. Fueron varios los momentos vividos con esplendor, no solo en su entrada y salida, sino también en un recorrido marcado por la alegría, el color y la jovialidad de los participantes.

Imagen de la procesión de La Borriquita de Villa del Río. / CASAVI

Hinojosa

Mucho público

La imagen de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén recorrió las calles de Hinojosa del Duque partiendo de la parroquia de San Juan Bautista y con mucho público en la plaza de la Catedral y en el recorrido. Con los pequeños de hebreos y los mayores con túnica morada y capa blanca y el acompañamiento de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto.

Un momento de la procesión de Hinojosa del Duque. / CORRESPONSALES

La Borriquita viviente

En Fuente Palmera, el pintoresco paso viviente de La Borriquita realizó su tradicional recorrido en apenas cuarenta minutos. El joven Jaime, de la aldea de Villalón e hijo de un costalero de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, encarnó a Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén subido en el equino. Numerosos niños y niñas vestidos de hebreos dieron color a una estación de penitencia muy familiar y acompañada de público, devotos y autoridades hasta su regreso a la parroquia de la Purísima Concepción.

Acompañamiento infantil para la Borriquita viviente de Fuente Palmera. / Evaristo Guzmán

Fernán Núñez

Juan, junto a la Borriquita

El Domingo de Ramos en Fernán Núñez se celebra en la mañana la procesión de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima del Rosario, hermandad que conmemora en 2024 el 25 aniversario de su refundación y fusión. Este año, la cofradía incorpora una nueva imagen, San Juan, el discípulo más joven de Jesús, tallado por el escultor local Alfonso Ángel Tejederas. El acompañamiento musical corrió a cargo de la agrupación musical Sagrada Cena, de Plasencia. Durante la tarde del Domingo de Ramos se desarrolla la procesión de Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la Paz y la Esperanza, que tuvo que acortar su recorrido por la lluvia y la imagen de Jesús tuvo que buscar refugio en la Veracruz, mientras que la Virgen regresó a Santa Marina. La procesión llevaba música de la agrupación Santo Ángel Custodio, de Rute, y de la banda de música del Círculo Cultural Calíope, de Fernán Núñez. Como novedad de este año, los hermanos estrenan capa y la túnica de Jesús del Huerto lleva un encaje de bolillos para bocamangas y cuello, realizado y donado por la hermana Antoñi Uceda Hidalgo.

En Fernán Núñez salió la Borriquita por la mañana. / CORRESPONSALES

Villanueva de Córdoba

La Borriquita abre los desfiles

La Borriquita desfiló en procesión durante la tarde y fueron muchos los jarotes que se acercaron a la salida de San Miguel o en carrera oficial para presenciar el cortejo, que se libró de la lluvia.

Peñarroya

Procesión de Palmas

En Peñarroya-Pueblonuevo tuvo lugar este Domingo de Ramos la tradicional procesión de palmas y olivos que discurrió entre la Real Iglesia Matriz Nuestra Señora del Rosario y la parroquia El Salvador y San Luis Beltrán.

Procesión de las Palmas de Peñarroya. / GÓMEZ

La Borriquita abre los desfiles

Poco después de las 12.00 horas salió de la parroquia de Santa María de las Flores la primera de las comitivas procesionales de la Semana Santa de Posadas, la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, la Borriquita. La procesión recorrió las calles principales de la localidad, acompañada por una multitud de vecinos que no quisieron, pese al riesgo de lluvia, perderse este inicio de la Semana mayor malena.

Salida de la Borriquita de Posadas de la parroquia de Santa María de las Flores. / I. M.N.

Añora

Hebreos infantiles

En Añora se celebró el Domingo de Ramos con la procesión, que partió por la mañana desde la parroquia de San Sebastián, y con los niños con los trajes de hebreos.

Rute

El nuevo niño hebreo

El Domingo de Ramos en Rute ha permitido por la mañana la salida en procesión de la popular Borriquita, realizando su recorrido íntegro, y mostrando una nueva talla de un niño hebreo junto a la figura de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en lo que será un conjunto escultórico que se ampliará en el futuro con nuevas tallas.

El párroco David Matamalas portando la reliquia del Lignum Crucis en Domingo de Ramos por la tarde en Rute. / Manuel Padilla

Por la tarde, ha sido el turno de la cofradía de la Vera Cruz y Caridad, que, ante la alta probabilidad de lluvia, suspendió el desfile de Jesús Amarrado a la Columna y la Virgen de la Sangre, aunque sí realizó una pequeña estación de penitencia por el barrio con el consiliario de la hermandad, David Matamalas portando la sagrada reliquia del Lignum Crucis.