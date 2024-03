«La amnistía es constitucional pero el problema catalán no lo arregla»

Carmelo Casaño se asoma a su memoria --insondable, prodigiosa, superior-- a través de una criatura impresa que hace realidad el verso de Luis Rosales: «La palabra del alma es la memoria». A sus 90 años, este abogado, político y escritor cordobés bucea en «la literatura del recuerdo» en Retablos de la memoria publicado para conjurar la maldición del masoquisimo.

-Acaba de publicar ‘Retablos de la memoria’, una recopilación de sus ¿cuántos? ¿4.000 artículos periodísticos? ¿Cuál ha sido el criterio de selección?

-Esto fue una ocurrencia porque a los 90 años dije que ya no iba a escribir más en el periódico, porque a esta edad uno ya solo puede expresar su decrepitud. Toda la vida he sido un masoquista en el sentido de que publicaba los libros, luego iba a la librería los compraba, ganaba dinero nada más que el librero y yo los regalaba a los amigos: masoquismo puro. Por eso esta vez me dije: voy a hacerlo yo, para regalárselo a mis amigos.

-El libro, dividido en retablos, empieza por temas cordobeses, que han sido muy recurrentes en su escritura.

-Sí, son temas relacionados con mi niñez y mi primera juventud, con nuestra ciudad. Ya en los años 80, Juan Bernier me incitó a escribir de todo eso.

-Entre sus temas preferidos, también está el de la Mezquita...

-No es una cuestión anticlerical, pero no me cabe a mi en la cabeza que las Pirámides de Egipto fueran de una secta islámica o el Partenón de la iglesia ortodoxa griega. Releyendo los artículos que había escrito sobre la Catedral me di cuenta de que aunque estaban dentro del género de la opinión, lo que decía eran realidades absolutas. Cómo vamos a decir que eso no es del Estado cuando hasta el presidente del Gobierno con su mujer han ido a ver al Papa. Caso no me van a hacer, pero quería que quedara escrita mi opinión.

-¿Sigue teniendo entonces la misma idea sobre la titularidad del monumento?

-Claro, es mentira desde el principio, desde que cuenta el clero que va al Registro de la Propiedad a decir que la Unesco en el año 84 había declarado bien de interés la Catedral. Eso es ya mentira porque la Unesco declara «du Mosquée», no la Catedral, por su singularidad en el arte musulmán. Luego hay una cosa muy curiosa en la Puerta del Espíritu Santo y en la de San Ildefonso: dos letreros escritos en árabe que puso Ricardo Velázquez Bosco y que dicen: «En el nombre de Alá el santo, mandó el rey Alfonso XIII, Alá le fortalezca y le ayude, al ministro Lorenzo Rodríguez Pascual la restauración de la fachada de esta puerta que se hizo bajo la dirección del arquitecto Velázquez Bosco y se terminó con el auxilio de Alá en el año cuatro y novecientos mil del mesías». Eso no es opinión. ¿Usted cree que la Iglesia iba a tolerar que un señor pusiese en su casa el nombre de Alá? Esto sucedía en 1923, cuando no había turistas, y a la Iglesia no le interesaba en absoluto que aquello fuera suyo para no tener que pagarlo. Ahora ya sí le interesa. Son hechos que quiero que se conozcan para cuando me haya muerto. Eso será pronto, tengo 90 años y un marcapasos que me ha dicho el médico que me puede durar 12 o 13 años. Eso me da mucha alegría porque lo puedo dejar en herencia (risas). Uno es más viejo ya que Matalusalén.

"No me cabe en la cabeza que el Partenón fuera de la iglesia ortodoxa griega"

-También ha dedicado algunos artículos a la cultura, que también ha sido una obsesión en su vida.

-Incluyo escritos sobre Dante, pintores, escritores...

-Entre los pintores ya le dedicó un libro a Julio Romero de Torres, del que se cumplen 150 años de su nacimiento. ¿Sigue siendo un desconocido para la mayoría de los cordobeses?

-¡Hombre! Lo poco que se había dicho de él es que era «un simbolista de difícil interpretación», pues vamos a verla, ¿no? No digo que mi interpretación sea la verdad, pero sí que el símbolo nace para ser interpretado. Hay muchas cosas que no se saben de él. Necesitaba dinero para la familia y pintó demasiado, pero su simbolismo es muy crítico, también en lo religioso, como pasa en la película Viridiana. Su cuadro La gracia, por ejemplo, es un auténtico descendimiento laico.

-¿De dónde nacen las ganas de escribir tanto?

-Soy un aficionado, pero fundamentalmente fui lector. Si veo mi vida rebobinándola resulta que habrá habido pocos días en los que no haya tenido un libro en la mano.

-¿Sigue leyendo?

-Más que nada releyendo. Mira ese libro [apunta hacia una estantería]. Digo lo que Valdés: la más alta obra del ingenio hispano de no haber existido el Quijote, o sea La celestina. La leo con mucha frecuencia, me encanta y creo que es más realista que Romeo y Julieta aunque tenga más fama, con ese final que es un lío, que si toma tú el veneno, que si tómatelo tú... Y La celestina es muy clara. «La media noche es pasada y no viene. Decidme si otra amada lo detiene, papagayos, ruiseñores que cantáis a la aurora, llevad nueva a mis amores, que yo espero aquí sentada».

-¡Tiene una memoria increíble!

-Sí, desde chico. Mi abuela me pedía que le dijera el Dos de mayo y me daba dos perras gordas. «Oigo patria tu aflición y escucho el triste concierto que forman, tocando a muerto, la campana y el cañón» [y concluye la oda sin titubear].

Carmelo Casaño, en su casa, durante la entrevista. / víctor castro

-Ese memorión le vendría bien para estudiar Derecho.

-Sí, pero la memoria es selectiva, te puedo decir muchos versos, pero ni un solo artículo de la Ley Hipotecaria, que es un horror.

-Hombre, ha puesto un ejemplo muy feo. A lo mejor de la Constitución, por aquello de ser parlamentario constituyente, se acuerda de alguno, ¿no?

-Sí, de algo (se ríe). Mira, hubo uno que hizo la Constitución en octavas reales. !Qué locura! Es que, como dijo el Guerra, hay gente pa’tó. Tenía mucha gracia el Guerra, como cuando le explicaron qué eran los bienes gananciales, que la mitad de lo que tenía era de su mujer, y entonces dijo: «Bueno ¿y dónde ha toreado tanto la Pepa?».

-Qué cruel, para un hombre con su memoria, haber perdido a su esposa por una enfermedad como el Alzheimer.

-El Alzheimer es una enfermedad que se le hubiera podido ocurrir a Hitler. Eso de desvivirte, ir para atrás, hasta que acabas siendo un feto... Es horrible. A María Teresa le dedico el libro que incluye un poema que le escribí cuando la conocí en 1954 en Granada. Aunque la definición del amor más perfecto la escribió Pedro Salinas en La voz a ti debida: «Y dime, ¿te acompaña este inmenso querer estar contigo?».

-¿El ejercicio del Derecho también le dio alegrías?

-Sí, lo que pasa es que tampoco tengo ese sentido del «espíritu de la toga» del que me hablaba un abogado famoso. No he sentido nunca eso del espíritu. Una vez en los juzgados, que no llevaba puesta la toga, me dijo mi cliente: «Don Carmelo, ¿no se ha puesto hoy la bata?». ¡Ya vez tu lo espiritual de una bata! Hay anécdotas magníficas.

-Hablando de derecho y mirando al panorama nacional, ¿de la amnistía qué piensa?

-Creo que la amnistía es perfectamente constitucional, pero también creo que cuando se dan amnistías se debería dar un mínimo de arrepentimiento que yo no he visto. No van a volver hacer lo que ya han hecho, pero el problema catalán tampoco se va a arreglar. Eso no es de ayer ni de Franco, eso empezó con Wifredo el Velloso.

-Esta semana se han convocado elecciones en Cataluña, ¿cree que veremos a Puigdemont de candidato?

-Creo que se presentará, no hay nada más que verlo. Es curioso, vivimos un momento en el que la técnica nos ha sobrepasado en todo, pero esa eclosión no la ha habido ni en un sentido moral ni político. Fíjate a lo que estamos abocados: a que al final de este año el mundo esté gobernado por Trump y por Putin. Eso es como para exiliarse a otro planeta. La política está en un descenso muy grande, ¿dónde están los Churchill o los Shuman? Esa señora italiana que se llama Meloni, bueno, ella hizo una cosa que no ha hecho aquí Vox nunca. Cuando fue elegida dijo: seré de extremaderecha y lo que quieran, pero Musolini fue un criminal. Y Ortega Smith dice que su ideal es Primo de Rivera, un hombre que decía que las urnas había que romperlas a palos.

-¿La convocatoria electoral en Cataluña dará mayor inestabilidad a la legislatura en España?

-No sé. Los catalanes son muy suyos y lo que quieren es estar económicamente bien. Ahora a Pedro Sánchez lo pondrán como un trapo, pero cuando estaba el señor Aznar llegó a decir que hablaba catalán en la intimidad, ya está bien.

-¿Se siente identificado con algún partido de la actualidad?

-Pertenecí a UCD porque sabía que era muy difícil salir de una dictadura, y que para hacerlo había que mirar a nuestro entorno. UCD era un partido de centro, o una derecha civilizada que es la que ahora no hay aquí; aquí están más cerca de la extremaderecha.

-¿Se manosea demasiado la Constitución?

-Constitución buena es la que no satisface a todo el mundo. Nosotros copiamos mucho y bien de la Constitución Alemana.

-¿Habría que cambiarle algo?

El título octavo, qué duda cabe, debía haberse cambiado a los dos años de aprobarse el texto. El estado de las autonomías es un cuasi federalismo, pero en la Constitución no dice ni cuáles son las autonomías. ¿Qué sentido tiene que diga cómo se obtiene la autonomía?