«No es normal que duela la regla», advierte Ginecología del Reina Sofía

La menstruación dolorosa, que tan normalizada tiene la sociedad, suele estar asociada a la endometriosis, una afección crónica que se genera cuando el tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera de él y causa, en los casos más severos, la destrucción de los ovarios y la disminución de los folículos, lo que trae como consecuencia la infertilidad.

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que empieza con la primera regla y no desaparece hasta la menopausia, provocando insoportables dolores crónicos pélvicos desde la ovulación, explica la especialista en Ginecología y Obstetricia del hospital Reina Sofía, Esther Velasco.

La dismenorrea es un dolor abdominal y pélvico intenso que aparece antes de la menstruación o coincidiendo con la misma. Suele presentarse asociada a un conjunto de síntomas diversos que engloba otros problemas, como náuseas y vómitos, fatiga, diarrea, dolor de cabeza, molestias en la parte baja de la espalda, mareos, dolor de piernas, ansiedad, irritabilidad, depresión e hinchazón abdominal.

"Como si tuvieras una apendicitis todos los meses"

«No es normal que duela la regla y nunca un dolor invalidante que te impida hacer una vida normal», sostiene esta especialista frente a la tan extendida idea contraria. Insiste en que es necesario ir al médico ante una menstruación dolorosa constante, porque «es como si tuvieras una apendicitis todos los meses» y, además añade, «esa inflamación se puede trasladar a otros órganos y el diagnóstico es clave para frenar la enfermedad».

Además, hay que tener en cuenta que es una enfermedad «invisible», puesto que tarda mucho tiempo en diagnosticarse, hasta siete o diez años, porque suele ser habitual que no se vea en las primeras ecografías, ni en imágenes más avanzadas como una resonancia magnética, sino que un experto en el área suele ser quien dé con el problema.

Cinco casos nuevos a la semana en Córdoba

Según datos de la Unidad de Ginecología del hospital Reina Sofía de 2023, al año acuden 180 pacientes nuevas con endometriosis, unas cinco mujeres a la semana en consulta.

«Hay mujeres que acuden a la consulta por el dolor de la regla, le explicas la enfermedad y prefieren no tomar nada, porque total por dos días al mes... Pero si el dolor no se trata irá a más. El dolor asociado a la regla está aceptado por la sociedad, pero un dolor que necesita tratamiento con analgésicos no es normal», insiste esta especialista.

Alicia, paciente: "Ve al médico"

También está en contra de este estereotipo Alicia, paciente con endometriosis de 32 años, «tu madre te dice que la regla tiene que doler y tú lo aceptas. Pero, sí ese dolor continúa con el tiempo ve al médico. No todas tienen que tener endometriosis, pero sí que hay que ir al médico por una regla dolorosa constante», aconseja.

Una vez que se tiene un diagnóstico, el primer tratamiento es controlar el dolor, porque «si sigue doliendo, no está controlada la enfermedad», explica la doctora Velasco.

Los tratamientos hormonales, un cambio en el estilo de vida y especialmente de la alimentación, junto con la práctica de un deporte de poco impacto como pueden ser natación, pilates o yoga ayudan a mejorar la vida de las pacientes, explica, aunque «si con los distintos tratamientos no hay mejoría habría que acudir a la cirugía».