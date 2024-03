"Es bestial la cantidad de procedimientos de segunda oportunidad"

-El año pasado se presentaron 326 concursos de personas naturales no empresarias, ¿cada día se declara una familia en quiebra en Córdoba?

-Sí, bueno, más que familias son personas físicas concretas, aunque muchas veces son miembros de familias. Esto es una avalancha brutal, brutal.

-¿A qué se debe?

-Tiene relación con la ley de segunda oportunidad, que ya ha cogido más notoriedad pública. Ya hay plataformas que están haciendo una publicidad importante y ha salido en programas de televisión. Está pasando como con las cláusulas suelo, que era una cosa que estaba ahí y nadie reparó nunca en eso.

-¿La gente se está animando a solicitar la segunda oportunidad?

-La gente está activando este mecanimo, que en definitiva es un mecanismo legal. La vedad es que por ahora funciona de manera bastante ágil y bien. Ahora mismo, es bestial la cantidad de procedimientos de este tipo que hay no solo en Córdoba, a nivel nacional.

-¿Cuál es el perfil de las personas que se acogen a la ley de segunda oportunidad?

-Hay todo tipo de perfiles. El perfil básico tiene que ser el de una persona que no pueda atender sus obligaciones, normalmente, crediticias. No tiene que identificarse con alguien que no tiene empleo o tiene unos ingresos bajos, que hay un porcentaje muy alto que tiene ese perfil, pero aquí tengo todo tipo de perfiles de deudores. Gente que tiene nóminas bastante altas, funcionarios, todo tipo de profesiones, con nóminas más o menos altas para lo que es la media en este país, pero que aún así, porque se han sobre endeudado, han entrado en situación de insolvencia y acuden a ese procedimiento con la finalidad última de obtener esa exoneración o ese perdón de las deudas. Ahora mismo, tenemos una avalancha descomunal y esto va a ir aumentado porque cada vez hay más conocimiento.

-Comenta que el procedimiento es ágil, ¿esto quiere decir que se resuelve pronto?

-Los plazos del procedimiento son muy ágiles, el problema es el atasco que tenga cada juzgado. Aquí en Córdoba vamos rápido porque el juzgado funciona bien, más o menos es ágil. Si pudiésemos cumplir los plazos, prácticamente, en 90 días podría estar concluido.

-¿Dura tres meses de media?

-Desde que entra en el juzgado, salvo algún caso concreto, no creo que ninguno esté tardando más de cuatro o cinco meses. Si todo se presenta bien desde el principio y no hay ningún problema, en cuatro o cinco meses tienen el auto de exoneración.

-¿Las resoluciones suelen ser favorables para los deudores?

-Yo he podido exonerar a 300 o 400 personas. Esto empezó hace ocho o diez meses y solo he denegado una.

-Como se ha indicado, en 2023 se declararon en concurso 326 personas en la provincia, ¿este año serán más?

-Este año van a ser muchas más. Creo que llegaremos a alrededor de 500 asuntos solo de este tipo.

-Hace unos días se conoció que Córdoba ha registrado la cuantía más alta exonerada en España, que son 19 millones de euros. Uno puede imaginar que habrá entidades con interés en detener esto.

-Cuando doy conferencias sobre la materia siempre digo lo mismo, es mi opinión personal, más temprano que tarde van a tocar esta ley. Muchas no son entidades financieras, digamos, al uso, pero muchos bancos están resultando afectados, entre comillas, por las exoneraciones. Entiendo que cuando esto empiece a llegar en masa a los departamentos de contabilidad de los bancos, dirán: Esto no puede ser. Aunque esta norma que tenemos en España viene de una directiva europea y existe en todos los países europeos. Lo que ocurre es que esa directiva lo prevé solo para los empresarios. Este sistema de segunda oportunidad de exoneración de deudas, originalmente, está pensado para el empresario que le va mal un negocio. La directiva te dice que los estados miembros, si quieren, pueden extender el sistema no solo a los empresarios, sino a los consumidores normales y, precisamente, quien más se está aprovechando de esto son los consumidores normales. El 90% de los casos son de personas físicas no empresarias.

-¿Las deudas suelen ser muy elevadas?

-Hay de todo. Los 19 millones de la semana pasada, 5.000 euros, 700.000 euros. Y el perfil de las personas depende, porque hay gente a la que le han venido mal las cosas, que se ha quedado sin trabajo o ha tenido una enfermedad, pero hay gente que seguramente ha vivido por encima de sus posbilidades. Este es un sistema diseñado con un formato legal que a los jueces, prácticamente, no nos permite hacer nada más que gestionar quasi administrativamente la solicitud, sin meternos en mucho más. De hecho, somos conscientes de que muchos, entre comillas, seguramente desde un punto de vista moral no se merecerían eso. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que la culpa de esto no solo la tiene quien pide el dinero, sino el que lo da sin comprobar la solvencia, la capacidad de pago o si tienen bienes con los que responder.