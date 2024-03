La ayuda de Córdoba llega al pueblo masái

Marry Saimalye Meliyo Kuzaliwa tiene ocho años y diariamente carga con su hermano, de sólo dos, nada más despertarse, cada día. Saimalye se desplaza a pie durante varios kilómetros hasta alcanzar Duka Bovu, una aldea en la región de Meserani, en el norte de Tanzania, relativamente cerca del Parque Nacional del Kilimanjaro. Su objetivo, cada día, es llegar hasta la escuela-comedor en donde comparte mesa con otros 59 niños de la tribu masái que son atendidos por la fundación cordobesa Chakula Na Dawa, una organización de reciente creación y que nació porque «Mati, una amiga, estuvo aquí en la consulta de ErgoCórdoba como paciente y vino con Freddy, que es un masái de allí», comenta el doctor José Miguel Bretones, que dirige la clínica cordobesa y es, además, jefe de los servicios médicos del Córdoba CF. «Estuvimos hablando de muchas cosas, por ejemplo, de la forma de hacer los zapatos de los masái, que los hacen con los neumáticos de las ruedas de las motos, los cortan y hacen las suelas del zapato. Cuando vino en una segunda visita, ya a los años, me trajo una zapatilla hecha por los masái, que la tengo ahí en la consulta», amplía Bretones, con una sonrisa.

«En esos momentos, Mati colaboraba con un orfanato allí, y surgió el tema de, bueno, en algún momento tenemos que ir allí. Hace ya año y medio fuimos allí a Tanzania. Y bueno, aparte de hacerlo típico de Tanzania, lo que hicimos después, digamos el desarrollo que ha hecho ella, es una escuela que poco a poco ha ido haciendo con colaboraciones pequeñas, colaboraciones con un gimnasio de aquí, de un pueblo de Palma del Río, con un grupo de gente de escalada, y poco a poco hicieron una escuela».

La escuela va dirigida, básicamente, a niños masái que se dedican al pastoreo, principal actividad de la tribu, que componen casi un millón de integrantes que se reparten entre Tanzania y Kenia. Las clases las imparte un joven masái que sabe leer y escribir y que también domina con cierto nivel el inglés, aunque generalmente, el vehículo de comunicación es el swahili.

Una vista del mercado de Duka Dovu. / CÓRDOBA

Recientemente, a la escuela se le añadió el comedor, porque «era el sueño de Mati, porque son niños que no comen habitualmente ni dos ni tres comidas al día, simplemente comen una vez en casa y para de contar», señala Bretones. «Me impresionó aquello porque, bueno, una cosa es tú ir a Tanzania y ver lo típico, los safaris y toda la zona, bueno, la zona más o menos turística y eso. Y otra cosa es ver lo que es la realidad de África, ¿no? Y desde el momento que vi a los niños allí, bueno, fue duro porque nosotros llevábamos unos picnic en el jeep y ver a niños que miran la comida como… Bueno, no se puede expresar», comenta el doctor del Córdoba CF, sensiblemente afectado. «Desde ese momento tenía claro que quería hacer algo allí. Y entonces surgió el tema de los pozos, porque allí no tenían agua, pero el problema es que igual te gastas 6.000 dólares en perforar y no encuentras agua», por lo que se resolvió con unos bidones que periódicamente son rellenados con camiones que vienen desde Arusha. Resuelto el suministro de agua, el siguiente paso era el del comedor.

Para «dar una estructura administrativa» a la creación del comedor en Duka Bovu nació la fundación Chakula Na Dawa, que en swahili significa «Alimentos y Medicina». La fundación tiene dos objetivos, que es el de detectar casos médicos, sobre todo en el área de traumatología, para ayudar a niños con grandes deformaciones y, por el otro, el de suministrar alimentos a los masái de Duka Bovu. «Trajimos aquí a Córdoba a una niña desde Malabo para operarla aquí», pero «primero hay que darles un sustento, que los niños tengan cierta normalidad de alimento, de educación y, a partir de ahí, poder detectar casos», entre los que existen no pocos problemas de estrabismo, sin ir más lejos.

Masáis sacrifican una cabra para celebrar la inauguración. / CÓRDOBA

Hace pocas semanas se inauguró el comedor. «Fui a comprar todo lo que son los alimentos, los granos, los utensilios de cocina. O sea, compramos absolutamente todo, porque la fundación trabaja directamente con la gente de allí, con los masái de allí. Y yo superviso. Realmente en un par de años voy a ir a Tanzania a supervisar lo que es todo junto con Mati, que es nuestra mano derecha». A Bretones le llamó especialmente la atención en la inauguración que, pese al hambre que azota la zona, al entrar en el comedor «los niños respetaban el orden y nadie intentó comer antes de tiempo, algo que impresiona».

Los masái de la zona de Arusha apenas pueden llegar a una comida diaria, una comida que, generalmente, se compone de una masa con base de arroz y en el comedor podrán ampliar con otras semillas, como avena o maíz. Además, podrán consumir carne una vez al mes y la idea principal que se intenta desde Chakula Na Dawa es la de «fidelizar», de alguna manera. El pueblo masái es muy reacio a los cambios y sus niños son pastores desde la primera edad. Progresivamente va aceptando que los más jóvenes puedan aprender algo en la escuela y, paralelamente, tengan un sustento mínimo. La idea de la fundación cordobesa es que los niños aprendan lo mínimo y suficiente como para realizar los exámenes de acceso a la escuela pública en Tanzania.

«Ya ha habido niños que a raíz de esa educación pudieron presentarse a la escuela pública cuando cumplieron la edad preceptiva y gracias a todo eso han aprobado el examen para seguir estudiando. Son pocos, pero bueno, es algo que antes era impensable», comenta Bretones con una sonrisa. «Vivir el hambre en directo en niños es algo abominable. Es algo tremendo», denuncia el doctor del Córdoba CF, que lamenta que no haya ningún tipo de ayuda oficial. «Ahora mismo lo hemos hecho todo a través de ErgoCórdoba. A partir de ahora intentaremos que la fundación cobre entidad propia». Y entre esos eventos, claro está, se aspira a realizar algún encuentro amistoso del Córdoba CF en favor de Chakula Na Dawa. También busca ingresos la fundación a través de camisetas y de donaciones que se pueden realizar a través de su web: www.fundacionchakulanadawa.com. El objetivo no es otro que el de afianzar y ampliar la solidaridad cordobesa con el pueblo masái.